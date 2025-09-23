世界台商總會台南之夜 賴清德：民進黨拚經濟有「二步七仔」

總統賴清德今晚出席世界台商總會台南之夜晚宴。（記者王姝琇攝）

2025/09/23 20:49

〔記者王姝琇／台南報導〕總統賴清德今晚出席世界台商總會台南之夜晚宴，感謝台商對台灣的貢獻。他致詞時細數民進黨執政拚經濟成績亮眼「有二步七仔」，面對美國關稅將爭取最好條件，同時照顧中小企業，強調科技要好、傳統產業也好。

世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨第3次理監事聯席會議台南市之夜歡迎晚宴，今晚在安平福爾摩沙遊艇酒店登場，席開95桌，賴清德提及，世界台商總會到訪是台南莫大光榮，這裡是去年正副總統就職國宴餐廳，今晚就以國宴規格歡迎各位，可以的話就多住2天，覺得不錯，下次再來。

賴清德表示，台商之所以贏得國際認同，除在商業產業表現亮眼，也是台灣政府與僑居地政府最重要的橋樑，熱心公益贏得各國敬重，只要國家有需要，每位夥伴都慷慨解囊，特別重視公益活動，像是舊金山野火及台南風災，為國際社會帶來正面良善的力量，總會長吳光宜更率領夥伴進行叩門之旅，到國會敲門徵詢美國國會議員對台灣的支持，非常不容易的。

賴清德也特別提到，台灣社會甚至國際認為民進黨或民進黨政府的貢獻，在於守護國家主權最有力；比較少人注意到拚經濟的成績也不錯，台語說「有二步七仔」，無論是前總統陳水扁或蔡英文，還是我賴清德；陳水扁8年任內GDP年平均成長是4%，馬英九前總統則是2.8%，當時馬英九推動一中市場，鼓勵台灣西進，633目標也未達到。直到蔡英文任內則是3.2%。

賴清德舉例，諾貝爾經濟學獎得主保羅．克魯曼所提出的核心邊陲理論，當台灣與中國沒有任何界線，為同一市場時，價格均等化等要素而發生作用，核心在中國，台灣則成為邊陲，也是因為如此，馬在任台灣經濟GDP年平均成長僅只有2.8%。

賴清德提到，時任行政院長鼓勵台商回國投資，根留台灣，進一步改善台灣投資環境，接任總統後，要讓台灣經濟相較蔡英文總統第8年任期時要更好，股市能繼續發展，台灣去年第4季GDP為4.84%，今年第1季是5.48、第2季是8% ，贏過中國；我對台灣企業家的精神很有信心，台灣的實力是很強的，台灣股市市值已達到2兆7千多億美金，為全球第九大股市，8月份外銷金額破紀錄，超過580億美金，這是台灣企業家的了不起。

賴清德說，接下來要對美國對等關稅進一步進行談判，爭取最好條件，不僅關稅要調降且不疊加，同時照顧中小企業度過當前困難，台灣經濟發展要均衡，科技要好，傳統產業也好。

總統賴清德感謝全體台商對台灣的貢獻。（記者王姝琇攝）

世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨第3次理監事聯席會議台南市之夜今晚登場，席開95桌。（記者王姝琇攝）

