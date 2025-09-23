為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    外交部沒錢刊廣告挨藍委嗆 林楚茵：國民黨不知道自己砍了什麼？

    美國紐約地標時代廣場的巨型看板上，像往年聯大開議期間一樣亮起倡議台灣入聯的廣告，但今年是由僑胞集資刊登。（圖擷取自Taiwan in New York駐紐約台北經濟文化辦事處）

    美國紐約地標時代廣場的巨型看板上，像往年聯大開議期間一樣亮起倡議台灣入聯的廣告，但今年是由僑胞集資刊登。（圖擷取自Taiwan in New York駐紐約台北經濟文化辦事處）

    2025/09/23 19:51

    〔記者黃靖媗／台北報導〕副總統蕭美琴及外交部先後指出，今年因外交部預算被立院大幅刪減，無法支應在紐約時代廣場刊登台灣入聯廣告的費用，遭國民黨立委林沛祥質疑說謊，舉出主計處資料指出，外交部的預算已連續5年增加。對此，民進黨立委林楚茵表示，預算科目被刪減、沒有這個科目就無法使用，質疑國民黨立委在砍預算時，連自己砍什麼都不知道嗎？

    林楚茵受訪指出，這一次114年總預算中，外交部的宣傳預算不是砍到零，而是砍到變負數，以至於沒有錢做這種國際宣傳。

    林楚茵說明，預算科目被刪減時，就無法使用，「難道國民黨立委在砍預算的時候都是瞎砍，自己砍了什麼都不知道嗎？」，不要自己不用功，連自己砍了什麼預算都不知道，還要「竹篙湊菜刀」。

    林楚茵指出，外交部整體預算增加是因為人事費上漲、駐外成本逐年提高等因素，原先就有的成本會逐漸上漲。

    外交部發言人蕭光偉今日上午於例行記者會說明，因為今年外交部經費遭刪減，相關推案規劃受到影響，特別感謝僑胞集資在紐約時代廣場刊登廣告。

