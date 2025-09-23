為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    馬太鞍溪溢流重災 賴總統：全力協助花蓮縣府救援民眾

    第二波洪水湧至。（東穩通運提供）

    第二波洪水湧至。（東穩通運提供）

    2025/09/23 19:42

    〔記者陳昀／台北報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流引發洪災，總統賴清德表示，他已責成卓揆統合各部會，全力協助花蓮縣府採取緊急應變措施，並投入救援受困民眾；同時投入光復市區及下游地區的防救災與避難，提醒國人安全第一。

    賴清德指出，花蓮馬太鞍溪因颱風豪雨溢流，目前已傳出多起災情，他已請行政院長卓榮泰，指示中央災害應變中心統合各部會，全力協助花蓮縣府採取緊急應變措施，並投入救援受困民眾。

    賴清德說明，至於光復市區及下游地區的防救災與避難，他也已請交通部、農業部、經濟部及內政部等單位、還有國軍相關單位，盡速投入已整備好的人力與機具，以確保國人安全為第一要務。

    賴清德說，提醒該區域的國人朋友，馬太鞍溪堰塞湖溢堤已有兩波洪峰通過，後續仍有潛在風險，仍應保持警戒，因此要請所有第一線防救災同仁在執勤時，務必以自身安全為優先。

    賴清德表示，待溢堤狀況解除後，中央將請環境部與國防部，支援地方政府進行災後清理與復原工作，特別針對積淹水地區，加強環境清潔與防疫消毒。

    賴清德指出，目前氣象署仍將花東地區列為超大豪雨警戒區，提醒在花東的國人朋友，務必掌握各級政府所提供的安全避難資訊，減少非必要水域活動，並請大家提高警覺、注意自身安全。

