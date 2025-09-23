為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍推「反年改」 賴中強示警恐促2危機：苦到新公務員

    經濟民主連合智庫召集人賴中強。（資料照）

    經濟民主連合智庫召集人賴中強。（資料照）

    2025/09/23 18:46

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，藍委提出「公務人員退休資遣撫卹法」32案，要求所得替代率不再遞減、退休金隨在職人員、調整退休金隨消費者物價指數調整。對此，經民連智庫召集人賴中強示警，國民黨所推動的公務員年改倒退修法，若是由退撫基金去填補將導致世代不正義；若用全民的納稅錢去補退輔基金則是職業不平等、獨厚公務員。

    賴中強指出，據現行「公務人員退休資遣撫卹法」第37條的附表3是分10年每年降1.5％，10年總共降15％，若國民黨修法成功將導致年改的成效被打六折，會讓已退休的公務員其退休金會領得更多。

    至於財務缺口由誰負擔？賴中強說，據現行「公務人員退休資遣撫卹法」第六條中規定，退撫新制實施前年資計得者，由各級政府編列預算支給；屬於退撫新制實施後年資計得者，應由退撫基金支給，其區分點就是1995年前的公務員年資用國庫編列、1995年年後的用退輔基金來支應。

    賴中強舉例，若一個公務員是1985年25歲開始當公務員並於40歲退休，在65歲2025年開始領年金，在最大量的情況下有3/4要由退撫基金負擔、1/4由中央預算負擔，因此國民黨這樣的修法真正害到的是現職公務員。

    賴中強進一步說明，由於退撫基金所需要支應的比例會隨著年份增加而越來越多，導致新舊公務員所共用的退輔基金更早破產，真正苦到的是新公務員，面臨將來恐領不到年金的問題，因為依法可以用公務預算去支應的年金，只有1995年以前的公務員年資。

    總的來說，賴中強認為，國民黨所推動的公務員年改倒退修法，若是由退輔基金去填補將導致世代不正義；若用全民的納稅錢、國庫預算去補退輔基金則是職業不平等、獨厚公務員。

