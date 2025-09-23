台中廢除青年議會惡例翻版？ 再傳片面取消兒少代表遴選

黃守達質疑台中片面取消兒少代表遴選，是廢除青年議會惡例翻版。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/23 18:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市「盧市府」再度上演廢除青年議會的惡例？台中市議員黃守達今指出，近來陸續有兒少代表連署控訴台中市政府片面取消兒少代表遴選計畫，沒兒少代表資格，今在議會臨時會上提臨時動議，要求台中市府即刻回復兒少代表職權；社會局指出，本屆兒權會兒少委員遴選方式與中央一致，並未排除兒少社區參與培力代表。

黃守達指出，台中市遴選第四屆兒少代表，今年卻有兒少代表發現，市府在未經溝通之下，無預警把「兒童及少年代表遴選計畫」改成「兒童及少年社區參與培力計畫」，甚至有代表開會時直接被社會局告知「已非兒少代表，而是社區參與成員」。

請繼續往下閱讀...

黃守達說，兩項計畫的權利義務上明確不同，兒少計畫明確指出要「增進兒少政策提案能力與機會」、「重視兒少意見及需求，作為兒少福利政策推動之參考」；更明定參與會議時有發言、提案、表決之權，且可以蒐集兒少意見在兒權會上代表發言。

黃守達指出，但後來修正的「兒少社區參與計畫」皆刪除上述既有權利，改以課程、參訪交流為主，無法進一步參與市府政策的形成，也無法對議題政策發表意見；等於粗暴剝奪兒少公共參與的權利，根本就是盧市府「廢除青年議會2.0」版，難道「媽媽市長」盧秀燕，現在開始害怕兒少的聲音了嗎？

社會局長廖靜芝指出，台中市兒童及少年福利與權益保障促進委員會設有兒童及少年代表2人至4人，每屆由各單位推薦等多元管道產生，並未排除兒少社區參與培力代表，兒少表達意見的管道也不僅限於兒權會，如各界對兒少福利相關政策有所建議，歡迎提出討論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法