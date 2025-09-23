為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    遭指幕後支持者「CK楊」恐成地下黨主席 鄭麗文：勿用負面選舉

    國民黨主席參選人鄭麗文，23日到南投縣與黨籍議員座談時，呼籲敵對陣營勿用負面選舉心。（記者張協昇攝）

    2025/09/23 18:41

    〔記者張協昇／南投報導〕 國民黨主席參選人鄭麗文，今（23日）到南投與黨籍議員座談，針對有媒體報導其幕後支持者是外號「CK楊」的異康董事長楊建綱，影射鄭若當選黨主席，「CK楊」恐成「地下黨主席」，鄭麗文正回應表示，她是向楊董請益經濟治國、藍白合等政黨整合問題，不懂有人為何要放話，用負面選舉只會傷了黨員的心。

    鄭麗文指出，楊建綱董事長是大家都認識的人，他是當年蔣經國跟李國鼎資政要引進高科技、支持台積電設置時一個非常重要的執行成員，當年他們是如何創造護國神山，這是現在台灣非常重要寶貴的經驗，她也希望這能成為國民黨的強項，如何能夠再一次的為台灣創造新的護國神山。此外，當年國民黨、新黨、親民黨分裂，楊董在國親整合也扮演關鍵角色，由於現在大都希望藍白合，且深感自己若要扛起國民黨主席這個重責大任，這些事情都非常的重要，才會向楊董請益。

    鄭麗文強調，她知道有人開始在用負面選舉，但她認為黨主席選舉更重要的是如何將參選的動機、決心、主張與政見，向黨員報告，黨員自然會知道需要怎樣的黨主席，希望不要在黨內選舉的時候用這種負面選舉或者是黨內互打的方式，那就只會傷了黨員的心。

