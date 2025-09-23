為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國民黨主席選戰羅智強雲林懇託 喊下架賴清德、重返執政

    國民黨主席選舉候選人羅智強（站立者）23日在雲林斗六辦懇託會，斗六市長林聖爵（右）力挺。（記者黃淑莉攝）

    國民黨主席選舉候選人羅智強（站立者）23日在雲林斗六辦懇託會，斗六市長林聖爵（右）力挺。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/23 18:20

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨主席候選人羅智強今（23）日由斗六市長林聖爵及多位市民代表、里長陪同，在斗六市辦理懇託會。羅智強指出，國民黨現階段最需要團結，選出年輕的黨主席，讓世代傳承力量可以延續下去，一起下架賴清德、重返執政、重振國民黨。

    國民黨主席選舉將於10月18日舉行，雲林縣長張麗善及胞兄前縣長張榮味都表態支持前台北市長郝龍斌，羅智強今天懇託會在斗六行啟記念館旁空地舉行，約300多人參加。

    林聖爵說，羅智強是一位值得肯定的人，他從沒有任何背景，認真做事，一路走來始終如一，國民黨有很多優秀人才，歡迎各候選人來斗六做論述，民眾投下心中最神聖的一票選出最理想候選人，他個人最理想的人選是羅智強。

    羅智強表示，他參選國民黨主席有好幾個原因，最重要的是看不下去台灣被民進黨、賴清德總統搞到兩岸要打仗，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，台灣不要變成烏克蘭，為了下一代子孫，所以他要站出來承擔國民黨主席重任，2028下架賴清德，國民黨重返執政。

    羅智強在懇託會中講了20分鐘，強調自己戰鬥力強、有智慧，從政20年經歷大小選戰，國民黨總統輸3次都輸在不團結，團結要從自己做起，韓國瑜選高雄市長他出錢做公車廣告，幫韓國瑜打響地面宣傳，前陣子大罷免他也是被罷免人，四處奔走幫其他同志宣講，願意把自己的力量、糧草分給同志，另外傳說他沒有募款能力，事實上他已捐給國民黨及同志3000萬元，要募款1億元對他而言根本不是問題。

