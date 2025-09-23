〈翠玉白菜〉捷克展出傳恐怖襲擊威脅 ! 陸委會嚴正譴責

國立故宮博物院首度在捷克舉行特展，展出人氣國寶〈翠玉白菜〉、〈清院本清明上河圖〉等文物。（故宮提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國立故宮博物院赴捷克舉辦國寶文物展，本月11日盛大開幕。不料，陸委會、文化部、外交部三部會近日都收到電子恐嚇郵件，對方揚言繼續在捷克辦展，不排除將對該館縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊。陸委會今日嚴正譴責，呼籲共同維護歷史瑰寶，停止暴力恐嚇的非理性行為

陸委會表示，22日接獲電子恐嚇郵件指稱，倘政府繼續於捷克國家博物館舉辦文物展，不排除該館將發生遭縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊等意外事件，希望我政府慎重考量該展覽是否繼續舉辦，對此恐怖威脅作為，本會嚴正譴責。

陸委會指出，據悉外交部及文化部亦收到以相同電子郵件帳號寄送的恐嚇信函，已通知我外館及捷克有關單位加強留意安全維護等事宜。

國立故宮博物院首度在捷克舉行特展，本次展出人氣國寶〈翠玉白菜〉、〈清院本清明上河圖〉、〈清人狻猊圖〉、〈墨玉貓〉等經典文物。外交部長林佳龍日前也率團訪問歐洲國家，代表台灣政府出席在捷克國家博物館舉行的特展活動。

中國國台辦10日曾痛罵，「民進黨當局」極力推進「文化台獨」、「去中國化」，另一方面又大肆利用中華文化瑰寶進行謀獨操弄。國台辦發言人陳斌華更說，正告民進黨當局，任何玷污、毀損國寶文物的行為，都將遭到全民族的一致譴責和歷史的無情審判。

事後，特展開幕當天，便有持五星旗的不明人士在捷克國家博物館場外鬧場。陸委會、文化部、外交部等部會，昨天更收到電子恐嚇郵件，對方威脅繼續舉辦，就要對該館縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊。

