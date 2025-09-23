柯文哲不認掌握木可財務 李文娟：定期提供4帳戶報表

民眾黨前黨主席柯文哲否認掌握木可公司財務。（記者劉信德攝）

2025/09/23 17:47

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地院今審理民眾黨政治獻金案，被告李文娟雖拒絕回答檢辯問題，但檢察官在提問過程中，提示許多事證及李文娟在偵查時的供述，均證明柯文哲有實質掌控權。其中李文娟去年證稱，柯文哲可以決定人事費用從木可公司或剩餘款支出，且在柯的要求下，每月定期提供政治獻金剩餘款、眾望基金會、新故鄉協會、木可公司，4個帳戶的報表。

去年檢廉調查時，柯文哲均否認有權限掌握木可公司、眾望基金會、新故鄉協會的財務，辯稱這些單位的財務是被告李文宗、李文娟管理，他沒有看過木可公司的帳，不知道政治獻金剩餘款付薪水給木可公司等語。

請繼續往下閱讀...

不過，檢方今天在法庭上提出許多對話證據及李文娟供述，狠狠打臉柯文哲辯詞。2024年3月29日，柯文哲用Line傳訊李文娟「新來的練鴻慶，薪水從剩餘款裡面支出，每月7萬，後續你自己處理」，李文娟回應「好的，會和練先生討論詳情。」對此，李在偵查供稱，她不清楚為何練鴻慶放在木可公司，也不知道練在木可做什麼，自己在木可只是掛名負責人。

2024年4月17日，柯文哲傳訊「目前有多少人事是用選舉剩餘款支出?哪一些從木可公司支出?哪一些從選舉剩餘款支出?這些事情我再找你討論。」李文娟回覆「指示收到」。面對檢廉訊問，柯文哲是否可以決定從何處支出?李表示，照柯文哲的說法，他可以決定人事費用從剩餘款或木可公司支出，自己是依柯文哲指示做。

不僅如此，2024年5月8日，柯文哲再度傳訊息「每兩個月告訴我，剩餘款、眾望、新故鄉、木可。或是每三個月也可以。每季也符合習慣」。對此，李文娟告訴檢廉，「我有定期給柯文哲報表，政治獻金剩餘款、眾望基金會、新故鄉協會、木可公司，這4個帳戶的報表，我每個月都會給柯文哲。」

至於柯文哲否認可以實質控制木可公司、眾望基金會、新故鄉協會，並決定人事與財務，李文娟說，木可公司部分會收到柯文哲的指示，而她只簡單負責眾望基金會、新故鄉協會的帳務，幫忙付薪水、處理勞健保，其他事不清楚。

木可公關行銷公司董事長李文娟今出庭作證。（記者劉信德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法