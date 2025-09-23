鄭麗文南投拜會強調黨主席選舉須公開公平 副議長潘一全力挺

國民黨主席參選人鄭麗文拜會南投縣議會，副議長潘一全表態力挺。（記者張協昇攝）

2025/09/23 17:02

〔記者張協昇／南投報導〕國民黨主席參選人鄭麗文，今（23日）天下午到南投縣議會拜會，與多位黨籍議員座談後表示，希望這次黨主席選舉，不要讓外界對於國民黨有異樣眼光，或者有不公平的內定，希望泱泱大黨能夠用公開公平的制度，好好的辦好這場選舉，對國民黨的整體形象與士氣才能加分。

而針對人頭黨員問題，鄭麗文表示，國民黨自主性高的忠貞黨員比例高，他們其實還是要看現在黨最需要什麼樣的人擔任黨主席，還有參選人對於黨的核心價值、中心理念，是不是能夠符合他的期待跟認同，能否代表現在的黨展現新的魄力、活力與戰鬥力，目前許多黨員殷殷期盼讓整個國民黨能夠脫胎換骨、耳目一新，所以她非常感謝自主性高黨員的支持。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文也說，參選黨主席，重要的應該是展現自己參選的動機、決心與主張的政見，希望不要在黨內選舉的時候用負面選舉或黨內互打，那就只會傷了黨員的心。

包括南投縣副議長潘一全、議員李洲忠、洪明科、黃世芳及林儒暘等人均出席座談會，潘一全會後表態力挺鄭麗文，強調國民黨需要年輕、有魄力的人來當主席，找回流失的黨員，發揮改革力量。

已退出國民黨的議長何勝豐也出面與鄭麗文寒暄，表示國民黨基層對鄭麗文評價不錯，但也已退出國民黨，沒有影響力，應該也不會再加入國民黨。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法