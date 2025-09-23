新官上任！李洋宣誓就職手勢卡關 急問張惇涵「舉幾指」

賴清德總統今主持宣誓典禮，行政院秘書長張惇涵、運動部長李洋等人完成宣誓。（總統府提供）

2025/09/23 16:55

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今主持新任行政院、考試院、總統府、國家安全會議政務人員及駐外大使宣誓典禮，行政院秘書長張惇涵、運動部長李洋、駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉、國安會副秘書長李問、趙怡翔等人完成宣誓。

宣誓儀式開始後，宣誓人由行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員葉俊顯帶領宣讀誓詞；宣誓後，總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。行政院院長卓榮泰、考試院院長周弘憲、總統府秘書長潘孟安及國家安全會議秘書長吳釗燮等均在場觀禮。

有趣的是，李洋一度不確定手勢怎麼比，急忙詢問身旁的行政院秘書長張惇涵，「秘書長，這樣舉手嗎？四指？」張惇涵也親切地示範五指併攏舉高的手勢，讓李洋順利完成首次宣誓。

宣誓人員包括經濟部長龔明鑫、衛生福利部長石崇良、數位發展部長林宜敬、運動部長李洋、行政院秘書長張惇涵、駐歐盟兼駐比利時大使謝志偉、駐拉脫維亞大使陳文儀、總統府副秘書長鄭俊昇、國家安全會議副秘書長趙怡翔、李問、行政院副秘書長阮昭雄、教育部政務次長劉國偉、環境部政務次長謝燕儒、數位發展部政務次長侯宜秀、運動部政務次長鄭世忠、黃啟煌、考選部政務次長林明裕、僑務委員會副委員長李姸慧、原住民族委員會副主任委員陳義信、駐德國大使谷瑞生、駐緬甸大使黃敏境、公務人員保障暨培訓委員會專任委員許登科、交通部觀光署署長陳玉秀、國家運輸安全調查委員會專任委員李延年。

首次宣誓的運動部長李洋一度不確定手勢怎麼比，向身旁的行政院秘書長張惇涵求助。（總統府提供）

