翁曉玲批「技術性卡關」雙城論壇 梁文傑：真要阻止一定光明正大

陸委會副主委梁文傑表示，如果政府真要阻止雙城論壇舉辦，一定會光明正大宣布，不需要用技術性手段。（資料照）

2025/09/23 16:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北上海雙城論壇原訂本週四舉行，但台北市政府昨日突然以「辦得早不如辦得好」為由，宣布延至年底舉辦。國民黨立委翁曉玲今天批評，論壇開議在即，陸委會仍拖拖拉拉「技術性卡關」，擺明阻撓雙城論壇的進行。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑回應，如果政府真要阻止雙城論壇舉辦，一定會光明正大宣布，不需要用技術性手段。

翁曉玲聲稱，陸委會去年給來台北參訪的上海市政府團隊穿小鞋，到這次論壇開議在即，仍拖拖拉拉「技術性卡關」，不速審雙城的合作備忘錄，也不提早發給台北市政府團隊赴中許可，擺明了就是阻撓雙城論壇的進行，陸委會竟還假慈悲地說，原已準備今天會發給許可證了。

翁曉玲質疑，原訂25日出發，今天才準備發赴中許可，陸委會豈不是在耍蔣萬安和北市府團隊？此外對上海主辦單位也是極不尊重，試想如果換成是我方主辦，來訪賓客的行程到開會前都是未定數或是臨時反悔，我方能接受這種事情嗎？

另外，有熟稔中共統戰的官員分析，「有可能中國全國政協主席王滬寧想見台北市長蔣萬安，但蔣萬安也許不願意」，因此導致論壇暫緩」；蔣萬安今天受訪時說，放話的人太會編故事，市府評估認為應該事緩則圓，所以不在這個月舉辦。

陸委會副主委梁文傑表示，如果政府真要阻止雙城論壇舉辦，一定會光明正大宣布，不需要用技術性手段。此次要簽署的MOU涉及經濟部水利署、內政部國土管理署、環境部、勞動部等4個部會，陸委會一直站在協助的立場，台北市政府很清楚。

