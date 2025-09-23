雙城論壇喊卡！ 民進黨酸蔣萬安：萬事甩鍋、沒肩膀

民進黨列出多項事蹟，質疑台北市長蔣萬安「萬事都甩鍋」、沒肩膀。（民進黨提供）

〔記者陳昀／台北報導〕台北市政府昨突襲式宣布，台北與上海的雙城論壇將延後舉辦，國民黨議員紛紛砲轟中央刁難。民進黨今指出，國民黨為護航台北市長蔣萬安，想把問題推給陸委會，但過去事蹟攤開一看就會發現，蔣萬安不只「蔣不聽」，還總是「萬事都甩鍋」，市民不需要這樣沒肩膀的市長。

「萬事甩鍋給中央！萬安市長真好當？」民進黨在社群列出種種事蹟，首先，雙城論壇談不攏，甩鍋中央陸委會，可是陸委會完全依法行政，是北市府自己反悔；其次，本月北市府行動防災APP誤發停班停課簡訊，造成市民困擾，也甩鍋中央，為什麼其他21個縣市都沒事，就台北市有事？

民進黨也質疑，去年3月的寶林茶室食安案稽查疏漏，甩鍋！台北市衛生局首次稽查卻沒直接帶回食材檢驗，導致出人命的食安風暴，調查陷入瓶頸，甚至過了兩天才通報中央，如此明顯的疏漏，卻還是甩鍋中央，難道蔣萬安只是裝飾？

民進黨再指，保母虐童致死案未啟動重大兒虐檢討會議，甩鍋！2024年3月，台北市被爆未啟動重大兒虐檢討會議，甚至推稱「公親變事主」，再甩鍋中央。從案發到事件被揭露，蔣市府長達三個月無作為，難道蔣萬安都不用負責？

民進黨接著說，北市幼兒園性侵案 市府沒有及時作為，甩鍋！2023年3月，幼教法新制上路，在司法調查期間，市府沒有立即將毛姓嫌犯停職，事情被爆後急著卸責推給中央，蔣萬安自己應作為而不作為，到底要多沒有擔當？

民進黨痛批，蔣萬安上任以來，好事攬功跑第一，遇到事情就又只會甩鍋中央、哭天喊地，到底有沒有擔當？台北市民不需要一個「蔣不聽」、又沒肩膀的市長，還是請蔣萬安別再閃避責任，勇敢面對問題吧！

