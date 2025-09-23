獨家》募4133萬！木可小物定價驚人 保溫瓶3千、懸浮筆近5千元

前民眾黨主席柯文哲利用木可公關公司販售募款小物。（翻攝自民眾黨官網）

2025/09/23 16:49

〔記者楊心慧、陳彩玲／調查報導〕台北地方法院審理前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉侵占政治獻金案，柯涉嫌自買自賣肖像權、利用實質掌握的木可公關公司販賣募款小物，卻未將捐款存入政治獻金專戶，檢視木可好店商品，定價驚人－連帽T恤要1680元、隨身保溫瓶3080元，甚至懸浮自立筆高達4980元，最終競選小物「募出」4133萬的高額政治獻金。

前總統蔡英文授權民間廣告行銷整合公司經營成立「小英商號」，民間公司自負盈虧，主打個人週邊商品，用來宣傳、讓支持者隨身攜帶，商品價格和市面所販售的物品相差無幾，最高價為1200元的播放器，最低為40元的客家卡片小錢包及原住民手機座，常見的Ｔ恤及POLO衫均為399元。

木可好店則打著「選舉募款」名義販賣商品，價格比一般市售價格再高，包含應援毛巾590元、上衣1180元、手機架1380元、連帽T恤1680元、隨身保溫瓶3080元、懸浮自立筆4980元，雖然價格稍高，但仍有不少支持者買單。

另外，2024年總統候選人、新北市長侯友宜大選期間辦「捐款獲小物」活動，由競總統籌製作，未成立公司或委外處理，捐款均直接進入政治獻金專戶。侯友宜曾PO出捐款小物的點數，點數換算是捐款一元可獲一點，如不鏽鋼「鐵腕」餐具組6666點、By the people威士忌杯2024點、洗手串3000點、平安符套1000點、手機夾片鍊1500點等。

柯文哲政治獻金一案，源自於2024總統大選期間，柯文哲成立木可公關公司，透過「捐款換小物」活動、網路商店「木可好店」進行募款，但捐款均落入木可帳戶，並未存入政治獻金專戶；另獨創手法，以肖像權名義，利用木可向柯競總收取1500萬元授權費用，其中450萬元落入柯文哲自己口袋。

柯文哲利用「木可好店」進行募款，並以臉書、IG、民眾黨官網宣傳，販售小物，透過第三方支付平台綠界公司收取款項，綠界扣除手續費、稅金、列印發票等費用後，將錢全數轉入木可帳戶，卻未進入政治獻金專戶，因此檢方認定柯侵占4000萬餘元捐款。

