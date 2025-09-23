王毅前腳剛走、林佳龍就到奧地利 涉外人士：破中外交封鎖重要一步

外交部長林佳龍本月訪歐期間，與奧地利國會議員會晤。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/09/23 16:31

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍本月11日至20日訪問歐洲捷克、義大利、教廷及奧地利等國，是林佳龍就任外交部長以來第2度訪歐。涉外人士指出，林佳龍本次訪問和中國外長王毅訪歐行程時間部分重疊，兩人先後造訪奧地利維也納，是台灣突破中國長期外交封鎖的重要一步，是國際民主陣營以實際行動釋出友台訊號的具體展現。

林佳龍就任外交部長至今1年4個月，除因當地局勢難以造訪的加勒比海友邦海地之外，已陸續出訪我國11個邦交國、10個無邦交國及歐盟。

涉外人士指出，林佳龍繼突破多年限制訪問日本東京、率經貿考察團赴菲律賓等第一島鏈重要夥伴國家後，如今再度踏上歐洲，此行更造訪七大工業國集團（G7）之一的義大利，意義不僅在於透過文化與科技的「柔性外交」深化台歐交流，更在於彰顯台灣在民主夥伴網絡中不可或缺的角色。

在中國藉二戰結束80週年以「九三閱兵」刻意升高對台軍事恫嚇與法律戰，企圖強化「台灣問題內政化」論據，進一步削弱台灣國際空間之際。

涉外人士認為，林佳龍在此特殊背景下的歐洲行更顯關鍵，尤其中國外長王毅不久前才將歐洲行的首站選在奧地利，試圖鞏固北京在歐洲的影響力，之後林佳龍便順利訪問王毅前腳才剛走的奧地利，且訪歐期間與捷克、義大利和奧地利國會議員及友台政要直接交流，更藉出席公開活動和致詞感謝國際挺台力量。

涉外人士指出，這場外交「交鋒」清晰地傳達了訊息，民主陣營的歐洲國家，透過行動表達願意並將持續與台灣並肩同行。

涉外人士認為，在總統賴清德「價值外交」與「經濟日不落國」理念下推動的「總合外交」，賦予台灣外交新的契機和路徑，例如林佳龍本次訪歐行便以文化外交與科技外交為主軸，鏈結當代民主政治發源地之所在、具備深厚文化底蘊的歐洲國家，除了推動與理念相近國家的民主連結外，更結合經濟合作、產業互補與人文交流，形塑多層次的外交網絡。

涉外人士指出，在中國持續打壓台灣國際參與空間下，林佳龍接連訪問亞洲及歐洲的重要民主國家實屬不易，不僅展現台灣長期經營累積的信任與連結，也借重台灣經濟與科技優勢開拓新的外交取徑，正因如此，台灣的「外交突破」並非曇花一現，而是透過一次次「走出去」與「請進來」的累積，並持續尋找價值、同盟與經濟等多層面實質互惠基礎上，逐步開創新的外交格局。

