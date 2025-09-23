如何看「國昌測謊器」！ 林智群曝1模式笑翻數千人

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/09/23 19:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川昨（22日）質疑自己去年遭國民黨立委徐巧芯政治跟監，曬出跟拍者背後人物關係圖，竟連到民眾黨主席黃國昌，黃被問到此事，不斷「打太極」說「懶得理他」，還罵綠營和王義川不斷在秀下限。律師林智群今（23日）酸度爆表「教導」大家如何分辨黃國昌在說謊，只要他端出「懶得理他」、「我老婆很生氣」這類問A答B模式，那麼被質疑的事情大概就是真的。

徐巧芯去年6月秀出照片、影片，宣稱接獲民眾爆料，指控時任民進黨政策會執行長王義川2度違規闖紅燈，事後王表示，該繳的罰單會馬上繳，但懷疑自己遭到連續性跟拍，馬上報警處理。週一王開記者會，揭露租車跟拍他的4人受僱於凱思國際公司，並曬出凱思國際背後人物關係圖，最後竟然連到黃國昌，引發外界熱議。而黃國昌昨天被媒體詢問對於王義川跟拍案的看法時，黃反問「為什麼要問我？」，接著揶揄「由人稱『王膝知』的人講出這種話，大家不會覺得很可笑嗎，民進黨跟『王膝知』，你們還要秀下限到什麼程度？」

今天王義川又開記者會踢爆，跟拍他的4人當中，有一位李姓涉案人，與民眾黨主席黃國昌在2016年競選汐止立委時，競選團隊的李姓助理同名同姓，該助理總共領了黃33萬元薪水，若是同一人，黃國昌該負起政治責任。對此，黃受訪回應「王義川含沙射影，一天到晚秀下限，講一些蠢話，我根本懶得理他」。

黃國昌的發言曝光後，馬上被外界酸「心虛」、「問A答B」。律師林智群也在臉書調侃「黃國昌測謊器」，「你問黃國昌有沒有，他直接說沒有，那就是沒有，他如果說『懶得理他』、『我老婆很生氣（先前被質疑美國人的爸爸）』，那就是有。」

網友紛紛表示，「還有『那什麼白痴問題』、『變態行為』，那就是有」、「沒有一次例外」、「黃嫌顧左右而言他，就知道中了」、「或者是說『我不懂你在說什麼』」、「延遲答覆結結巴巴就是當機中」、「不說謊也不承認的人格」、「沒正面回應，就是被說中了」、「就算沒有他還是會扯一大堆」。

