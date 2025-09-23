蔣萬安轟中央不補助營養午餐 政院：北市統籌稅款增452億全國之冠

行政院指出，為確保地方可以妥善運用這筆大幅增加的財源，相關事項需要回歸地方來辦理。（行政院提供）

2025/09/23 16:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白修正財劃法分食中央政府財源後，地方政府推動學校午餐採用國產食材經費，中央將不再補助。台北市長蔣萬安今砲轟中央，中央做法嚴重衝擊孩子權益，再苦不能苦孩子，將以市府預算支應營養午餐經費。

對此，行政院發言人李慧芝表示，中央在財源大幅釋出後，明年地方的統籌稅款將增加4165億元，比今年成長達89%。明年度的統籌分配稅款，台北市增加452億，居全國之冠。

請繼續往下閱讀...

李慧芝指出，為了確保地方可以妥善運用這筆大幅增加的財源，持續照顧民眾，也為了落實地方自治精神，相關事項需要回歸地方來辦理，包括道路修整、學校營養午餐，以及校園水電費等等。

李慧芝說明，相關討論在9月13日行政院長卓榮泰邀請全國各地方政府參與會議時，已經提供行政院主計總處簡報，並於簡報中列舉回歸事權，當天六都首長皆有出席。

李慧芝提及，行政院主計總處本月17日再次與各地方政府主計開會討論時，也再度充分說明回歸的事權，並於同月19日將會議紀錄發送給各地方政府。

李慧芝進一步指出，明年度的統籌分配稅款，台北市增加452億，居全國之冠，而台中市則增加295億，也在全國前五名，地方首長應本於職責，向市民說明，鉅額增加的數百億款項將如何規劃使用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法