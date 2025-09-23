為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    一波三折 南方治理平台首長會議移師澎湖視訊連線

    南部7縣市首長會議受颱風攪局，成為澎湖縣唱獨角戲，以視訊會議舉行。（記者劉禹慶攝）

    南部7縣市首長會議受颱風攪局，成為澎湖縣唱獨角戲，以視訊會議舉行。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/23 16:02

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連續2次受颱風影響的「跨域共榮 永續大南方」南方治理平台首長會議，今（23）日在澎湖澎澄飯店舉行，由澎湖縣政府主辦，邀請高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣6縣市政府齊聚澎湖，但因颱風攪局，僅地主澎湖縣長陳光復唱獨角戲，其餘縣市以視訊連線。

    南方治理平台以「跨域共榮 永續大南方」為主軸，針對「海洋生態保育」、「環境永續-廢棄物處理」、「綠色旅遊」、「財政收支劃分法修正」4大議題深度討論，期盼透過會議推動地方與中央機關間多元有效的對話平台，促進各區協調發展與共榮共好，攜手打造專屬大南方區域合作全新篇章。

    原本南方治理平台會議安排在7月份舉行，順便參加澎湖國際海上花火節，卻遭到丹娜絲颱風攪局，此次又遇到樺加沙影響，台南、高雄、屏東3縣市首長忙勘災，嘉義縣市首長因布袋至馬公藍色公路中斷無法成行，台東縣長則因南橫公路中斷，也被迫取消行程，僅能以視訊會議串聯7縣市開會。

    雖然是視訊會議，但透過南方治理平台，7縣市凝聚焦點共識，集中在財劃法不公，南部7縣市成為最新受災戶，將深化彼此之間的政策對話與合作連結，展現區域攜手應對挑戰、共創未來的決心。未來平台也將持續串聯地方與中央資源，落實「跨域共榮 永續大南方」的願景穩步邁進。

    受樺加沙颱風影響，南部治理平台由澎湖縣政府獨撐現場。（記者劉禹慶攝）

    受樺加沙颱風影響，南部治理平台由澎湖縣政府獨撐現場。（記者劉禹慶攝）

