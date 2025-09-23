獨家》打臉柯文哲！「木可好店」與小英商號營運差異大 金錢流入個人帳戶

藍、綠、白陣營小物捐款/販賣比較。（製表：記者楊心慧、陳彩玲）

2025/09/23 16:01

〔記者楊心慧、陳彩玲／調查報導〕台北地方法院近期密集審理前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉侵占政治獻金案，柯文哲今在庭末發言否認涉及任何不法，並稱李文宗應是參考「小英商號」、「扁帽工廠」的做法，但據本報調查，「木可好店」經營模式及宣傳方式和「小英商號」完全不同，小英商號主打個人周邊商品，並委託行銷公司全權負責、自負盈虧，但木可好店則是打著選舉募款的名義，金錢流向更是到木可公司帳戶。

柯文哲上週出庭時，嗆檢察官：「敢不敢把小英商號、扁帽工廠抄一遍？」；檢方則表示，木可公司與柯難以切割，木可付450萬元進柯帳戶，李、柯都是侵占公益捐款共犯。李文宗則稱，木可販售小物就是開發票行為，與政治獻金無關。

請繼續往下閱讀...

柯文哲今天於台北地院再度主張，相關物品只是換小物，李文宗應是參考「小英商號」、「扁帽工廠」的做法，況且調查局北機站也未認定有不法情事。

本報調查發現，小英商號是競總委由廣告行銷整合公司經營，完全自負盈虧，且當初宣傳是以蔡英文個人周邊商品來宣傳，並非打著選舉募款名義，但民眾黨卻打著選舉募款名義販賣商品，不少民眾黨陣營的政治人物也在臉書以選舉募款宣傳。

前總統蔡英文在總統大選時設立「小英商號」，為避免影響政治獻金，委託廣告行銷整合公司短期營運三個月，協助販售小物，競選團隊僅參與商品設計、未涉及財務。相較之下，柯文哲的「木可公司」營運長達一年四個月，不僅由柯文哲操刀，還有多名競選幕僚同時掛名木可公司員工。

另外，比對國民黨陣營的部分，以侯友宜參選總統時政治獻金運作模式為例，當時侯友宜大選期間僅辦「捐款獲小物」活動，由競選總部統籌，捐款全數進入政治獻金專戶，未另設公司或委外，並於選後隨即結束，僅持續三個月。

據了解，會讓檢方認定有問題，主要是因柯陣營打著選舉募款名義，卻以公司營運的角度經營，最終將競總、木可公司「財務金流一體化」，甚至金流還流向柯文哲自己的個人帳戶，違反《政治獻金法》。

綜觀種種，小英商號的金流並未流入蔡英文個人帳戶，而是由民間廣告公司處理，木可公司卻將450萬匯給柯個人帳戶，柯甚至用這筆450萬買股票，還要柯競總和木可簽訂肖像權契約；據悉，民眾黨立院黨團主任陳智菡去年被檢廉傳喚時，曾說她知道小英商號在總統競選期間的宣傳與販售，但她不清楚是否為蔡英文或民進黨所成立，僅知蔡英文有授權小英商號販售競選小物，她的依據則是新聞報導。也就是說，陳智菡其實也不清楚小英商號實際運作模式。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法