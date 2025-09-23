藍推反年改修法將造成2300億缺口 林萬億：退撫基金提前4年用罄

國民黨推動反年改修法，立法院國民黨團已將「停砍公教年金」列為本會期第一優先議案。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日受訪表示，這種修法將影響退撫基金的撥補，至少影響金額約2300億元，退撫基金將會提前4年用罄。（資料照）

2025/09/23 15:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨推動反年改修法，立法院國民黨團已將「停砍公教年金」列為本會期第一優先議案。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問表示，這種修法將影響退撫基金的撥補，至少影響金額約2300億元，退撫基金將會提前4年用罄。

本屆國民黨立委所提「公務人員退休資遣撫卹法」共有32案，其中最多提案修正的條文為第37條，要求所得替代率不再遞減，且退休金隨在職人員調整；其次為第67條，退休金隨消費者物價指數調整。

請繼續往下閱讀...

林萬億指出，國民黨立委賴士葆、顏寬恒、丁學忠、張嘉郡、翁曉玲等人各有不同提案，大概都是要修37條。國民黨想凍結37條附表三，即當年為了不要一次將所得替代率調得太低，以10年減降方式，每年減降1.5%，10年減降15%。國民黨所提修正草案是希望自2024年後就不要再每年減降1.5%，等於是凍結調降，幾個方面都會受到很大影響。

林萬億說明，當年立法時，已把每年調降所增加的那一筆錢，法律明定須挹注到退撫基金，所以國家不會拿這筆錢當成稅收，其他人民也沒機會用到這筆錢。這筆錢從2018年下半年開始減降到去年為止，已減降了3190.59億元，這筆3190.59億都已經回到退撫基金，等於退撫基金挹注了3190.59億元，對退撫基金非常有幫助。

林萬億談及，若真的修正通過後，不管修法建議是從2025年或2026年開始凍結，一定會影響到未來節省之後可以挹注到退撫基金的錢。國民黨立委之前提案時，自己大概有算過受影響金額約2800億元，因為過了一年還沒修，金額可能會稍微少一點，少一年大概會少500億左右。

林萬億強調，若確定不要再回溯到2024年，而是用2025年計算，對退撫基金的傷害會有2300億元。其次，如果錢沒有辦法進到退撫基金，意思就是「公務人員的大水庫」退撫基金會少掉一筆錢，讓退撫基金用罄時間提前4年，本來年改後用罄時間是2051、2050年，國民黨若修法後，大概到2046或2047年，退撫基金錢就不夠了。

林萬億示警，屆時就是政府再拿出錢來補，讓基金可以延到2051、2050年，那時又是另一筆稅收要補到這個地方，但中央政府可能也沒那麼多錢可撥補，因為財劃法修正後，中央可用財源相對減少。退撫基金是中央撥補的義務，如果這樣被調整下來，但中央沒有錢撥補，所以對公教人員來講，即便你現在拿到好處，未來還是要面對基金提早用盡的焦慮。

林萬億進一步說，新進公務人員是沒有影響，因為新制是另外一個水庫，但新制下來才2、3年，對大部分公務人員來講，這種修法其實就是把問題丟到幾年後再去面對，這個會比較有保障？你現在也許每月多領一點錢，但問題把它丟到幾年後，好像也不是什麼好的策略，因為撥補挹注減少，直接是讓退撫基金提前用罄。

「再修法理由並不成立！」林萬億表示，自己有拿到藍委的修法版本，國民黨聲稱因為物價波動，及退休人員都是高齡家庭，消費者物價指數（CPI）相對高於一般家庭，所以會受到較不利影響。不過，這個理由並不成立，因為當年修法時，已在67條明定退撫給付的額度，會隨著國家整體財政狀況、人口、經濟成長率、退撫基金準備率及財務投資績效和消費者物價指數調整。

林萬億說明，消費者物價指數已在67條訂定出來，要隨著上述幾個條件加上物價指數調整，這在相關施行細則都寫得很清楚，中央主管機關發布的CPI累計成長率達正負5，這要幾年累積下來，至少要4年啟動調整機制。

他強調，以修法理由來講，說實在當年立法都考量到了，現在再去把它重新處理就變成雙重保障，一方面物價指數如果上漲就一定要調，但物價指數下修時會不會減降，基本上不可能減降，因為若超過5%都要經過立法院同意，立法院絕對不會同意調降的，但還是會同意調升，「調降在政治現實不可能存在」，也就是軍公教生活並不會受到影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法