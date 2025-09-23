收到「國家安全局香港執行署」公文 曾資程：中共對台精準統戰術

新竹市議員曾資程收到「國家安全局香港執行署」公文，他認為這是中共對台的精準統戰術，刻意製作對分與分化，籲國安局重視。（曾資程提供）

2025/09/23 17:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府民政處長施淑婷收到來自立委柯建銘上海辦事處公文大剌剌在臉書發文遭打臉無防詐意識。無獨有偶，新竹市議員曾資程指出，上週也收到來自香港的信，竟是署名「國家安全局香港執行署」公文，內容更駭人聽聞，是舉報市政府高層具共產黨員身分，對比施淑婷收到雷同資料喜滋滋拿來做為打擊柯建銘的工具，他也質疑施到底是智商問題還是心態可議？認為這是中共對台的精準統戰術，刻意製作國內對立與紛亂，籲國安單位重視調查。

曾資程說，起先收到這份受文者正副本都沒有他的名字的公文，一看就知道是假的，當下不以為意就擱著。沒想到民政處長施淑婷也收到雷同的資料，且是來自上海的函件，只是未料到堂堂市府高層的民政處長，居然喜滋滋的如獲至寶，把它拿來打擊總召柯建銘的工具，這到底是智商問題還是心態可議？

請繼續往下閱讀...

曾資程認為，從府會官員、議員都收到這樣的信函，不無可能是特定的團體，透過以假亂真手法，藉以打擊民心士氣及分化團結，如同他小學時，在路上會撿到中國的空飄物，是中國對台灣統戰所採取心理戰一環。那時候學校老師都會宣導，撿到空飄物文宣，要交給學校或有關單位處理。

他認為，如果這是中共系統性且精準的擾亂內部團結，藉此分化與製造紛亂，籲國安單位嚴肅以對，保密防諜人人有責，不再是小時候朗朗上口的口號。

