雙城論壇延期 翁曉玲：陸委會耍蔣萬安 不提早發赴陸許可

2025/09/23 15:33

〔記者劉宛琳／台北報導〕台北市長蔣萬安原訂25至27日赴上海參加雙城論壇，現在北市府臨時喊卡，延期至年底舉辦；北市副市長林奕華表示，這次預計簽署兩個MOU，但審查進度沒有想像中順利。國民黨立委翁曉玲批評，陸委會從去年給來台北參訪的上海市政府團隊穿小鞋，到這次論壇開議在即仍拖拖拉拉技術性卡關，不速審雙城的合作備忘錄，也不提早發給台北市政府團隊赴陸許可，擺明了就是阻撓雙城論壇的進行，陸委會竟還假慈悲地說，原已準備今天會發給許可證了。

翁曉玲說，原訂25日出發，今天才準備發赴陸許可，陸委會豈不是在耍蔣萬安和北市府團隊？此外對上海主辦單位也是極不尊重，試想如果換成是我方主辦，來訪賓客的行程到開會前都是未定數或是臨時反悔，我方能接受這種事情嗎？

翁曉玲表示，說穿了，陸委會不過是想藉此事再次展現它的官威和高高在上的權力，同時告訴社會大眾，在兩岸的議題上怎麼可以沒有它的角色和新聞。只是這種以修理自己人為樂，對大陸卻束手無策的作法，真叫人不齒。像陸委會這種毒瘤機關，不該放任它為所欲為，她一定會嚴審陸委會預算，不給它子彈槍口對內。

此外，媒體詢問是否和兩岸之間有摩擦衝突有關，國民黨立委羅智強表示，兩岸之間有摩擦有衝突，正因為兩岸關係緊張，所以我們需要更多和平的橋樑能夠去化解衝突，增加彼此的瞭解，促進所謂的互動交流。雙城論壇其實就是多年來一個非常難能可貴的兩岸和平橋樑，當然希望民進黨中央和各方能夠盡量的讓雙城論壇可以順利的舉行，這台灣來說才是有幫助的事情。

