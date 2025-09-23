為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    《中文怪物》才值得領文化部補助？ 謝知橋：拿了反被藍白洗成綠友友

    法籍網紅「酷的夢」斥資500萬推出外國人PK大賽影片《中文怪物》瞬間爆紅。（擷取自YT）

    法籍網紅「酷的夢」斥資500萬推出外國人PK大賽影片《中文怪物》瞬間爆紅。（擷取自YT）

    2025/09/23 15:25

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國YouTuber「Ku's dream 酷的夢」擁有210萬訂閱，近日推出大型企劃《中文怪物》，號召在台外國人進行中文PK比賽，籌備長達一年、投入約500萬元製作，不到一天就突破百萬觀看，引發熱烈討論。部分網友認為如此用心推廣台灣的影片應獲文化部補助，但作家謝知橋則質疑若接受政府資源，恐再度捲入政治爭議。

    謝知橋在「Threads」近日發文透露，自己剛剛看完《中文怪物》，留言一堆人說這才應該拿文化部補助。可是酷之前跟總統府合作拍片的時候，就被一群網軍出征，還得上警語表示影片不代表酷的政治立場。從那之後，酷的影片多由團隊自行找廠商拉贊助，避免因使用政府的資源而被出征。

    謝知橋質疑，「現在說酷應該拿文化部補助？Excuse me？如果酷真的拿了文化部補助，藍白還不把他洗成綠友友，以為大家是白癡不知道這套路嗎？」

    事實上，酷的夢2024年受邀參與「來去總統府住一晚」，影片一上線，留言區充斥藍白支持者批評時機敏感、揚言取消訂閱，甚至放話「挺蔡英文就直接講，在那邊裝中立，請支持政黨輪替，支持3號猴康配」、「身為超級柯粉，咱都不喜歡這一集，必須按倒讚」。

    不過，也有網友替他抱不平，直言「法國人拍總統府都要被出征，挺柯、拍柯影片的YT網紅卻被歌功頌德，帶著偏見看，當然看什麼都不順眼，希望你們也有到和柯文哲合體的頻道下面留言，不然也太雙標了」。

    不少粉絲也留言幫補血，「一直以來都知道酷真心推廣台灣，非常感激」、「一個外國人這麼認真宣傳台灣，不是應該感激嗎？有政治色彩的人才會戴有色眼鏡看這部影片吧」。

    在 Threads 查看

