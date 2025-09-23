營養午餐用國產食材補助回地方負擔 張麗善：盼中央懸崖勒馬

為讓孩子吃得健康、安全，學校午餐用三章一Q農產品，由中央補助每名學童午餐費用10元獎勵金。圖為斗六鎮東國小學童享用午餐情況。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕受到《財政收支劃分法》修法影響，學校午餐用三章一Q農產品，由中央補助每名學童午餐費用10元獎勵金，明年將回歸由地方政府負擔。對此，雲林縣長張麗善今（23）日受訪指出，孩子是我們國家未來的主人翁，國家的希望寄託在孩子身上，希望中央能懸崖勒馬，好的政策要落實執行，更何況這是既定的政策怎麼可以刪除。

學校午餐用三章一Q農產品補助，雲林縣一年約1.2億元，張麗善表示，財劃法修法後，針對統籌分配款雖有增加，但中央卻「左手給你錢、右手拿回去」，不是扣掉地方的一般補助款，還各部會萬箭齊發，針對本來既定要給予地方政府的一些政策實施、計畫的補助款既定金額，都被大幅刪減、打折，甚至歸零，中央「帳單」一個接一個來，地方已沒有能力承接，明年預算幾乎編不出來。

張麗善指出，我們常說「窮不能窮教育，窮不能苦孩子」，要讓孩子吃得最好、最營養、最健康的營養午餐，因此要求要有三章一Q的標準，除讓孩子能夠吃到品質最好的食材，也要透過這樣的政策來鼓勵農民，讓農民在供應農產品的時候，能符合相同的規範和標準，一旦停止補助不只農民受損，孩子也會受到影響，甚至家長也會很擔心，影響層面很大。

張麗善表示，中央應該要對體恤民眾，既然要全民共享所有的稅收，就應該要善用每一分錢，中央與地方都要通力合作，尤其孩子是我們國家未來的主人翁，國家的希望寄託在孩子身上，孩子必須吃得營養、健康，在健康環境下成長，這才是我們國家之福，希望中央能夠懸崖勒馬，把好政策落實執行。

營養午餐用國產食材補助回地方負擔，雲林縣長張麗善強調，地方已無力承接盼中央懸崖勒馬。（記者黃淑莉攝）

