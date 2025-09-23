李文娟使出拒答策略 柯文哲律師點名「學歷最高檢察官」：妳認識他？

木可公關行銷公司董事長李文娟今出庭作證。（記者劉信德攝）

2025/09/23 14:40

〔記者劉詠韻／台北報導〕民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉京華城及政治獻金弊案，台北地方法院今開庭審理；作為證人被傳喚的李文宗胞妹李文娟，面對檢辯提問幾乎全程拒答。庭中，辯護律師鄭深元曾反問李文娟：「妳認識這位檢察官嗎？」經提醒問題與案件無關後，鄭仍堅持要說完，並指李進榮為法學博士、出國次數最多，可稱法務部學歷最高檢察官。

庭訊中，辯護律師鄭深元先問李文娟「KP秀負責什麼業務？」李文娟回答：「我拒絕回答這個問題。」隨後，鄭出示一份契約文件，A4紙下方有黃珊珊簽名，並問：「這代表黃珊珊有參加這次會議嗎？」李文娟則稱，「我不知道這個簽名什麼意思。」

請繼續往下閱讀...

接下來的詢問環節中，李文娟延續「一問三不知」策略，無論是鄭詢問「若監察院認為妳與木可簽約有瑕疵，競總能辦演唱會嗎？」或「眾望基金會1000萬元捐款中有150萬屬於柯文哲？」等問題，她皆以不記得、不清楚、拒絕回答帶過。

期間，檢察官李進榮提醒辯護律師，已干擾證人意識狀態。鄭深元隨即反問李文娟，「妳認識這位檢察官嗎？李進榮是學歷最高的檢察官…」當審判長欲出言提醒問題與本案無關後，此時鄭卻相當堅持，「請讓我說完這個問題。」

鄭深元隨後指出，「李進榮為法學博士、出國次數最多，可稱為法務部學歷最高的檢察官。」語畢，他才向庭上表示，「我沒有其他問題了。」

庭末，檢察官林俊廷表示，證人李文娟今日拒絕作證，建議法官可引用偵查中證述為主。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法