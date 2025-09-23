為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍急推「反年改」修法 公督盟憂國民黨「算數能力」

    公督盟執行長張宏林。（資料照）

    公督盟執行長張宏林。（資料照）

    2025/09/23 14:35

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，數個藍委相繼提出「公務人員退休資遣撫卹法」32案，要求所得替代率不再遞減、退休金隨在職人員、調整退休金隨消費者物價指數調整。對此，公督盟執行長張宏林痛批，以國民黨先前在「財劃法」修法算數問題的前車之鑑下，恐造成台灣更嚴重的傷害。

    張宏林表示，所有的政策都應經過辯證討論且召開相關公聽會，年改議題是攸關世代公平正義的問題必須要好好討論，過去行政部門會成立年改的相關小組、委員會，在尚未經過社會充分的討論之前，呼籲國民黨不要透過他們多數暴力去強推高度爭議的法案。

    張宏林批評，國民黨看起來企圖延續先前毀憲亂政、預算掏空國庫的做法，如今也朝向造成社會對立的修法。況且，以國民黨先前在修法上，連算數都這麼糟糕的狀況下，這些貿然去提出修法，又沒有經過嚴謹檢視恐造成另外一波更嚴重的傷害。

    「目前以藍白的立法的能力，過去那麼多的烏龍的修法，年改修法難免又會成為下一個烏龍！」張宏林直言，藍白最大的問題就是做不負責任的修法，國民黨甚至朝向不執政的修法，台灣錢就這麼多，所有的錢大多來自於人民納稅，國民黨為了特定族群去做的修法，不是社會大眾可以接受的。

    張宏林痛批，國民黨現在的修法是只給福利不顧責任的「渣男行為」，只要求政府不斷撥款、又修地制法要求中央撥權、在此不斷地掏空國庫的過程中，他們又作為在野黨不顧政治責任。若藍白再恣意妄為下去，人民下次還是會用選票來教訓他們。

