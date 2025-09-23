打造兆元級新護國神山 賴總統：5大策略助攻生技產業

總統賴清德今接見「114年度傑出生技產業獎」獲獎單位時指出，期盼與產業、醫療體系緊密合作，打造台灣另一座護國神山。（總統府提供）

2025/09/23 14:31

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見「114年度傑出生技產業獎」獲獎單位時指出，台灣生技產業去年營收創下7754億元新高，政府已提出5大策略協助創新發展，將持續打造更友善、具競爭力的產業環境；期盼與產業、醫療體系緊密合作，打造台灣另一座護國神山，並在不遠的將來成為兆元產業，讓國家更強，讓世界繼續擁抱台灣。

賴清德指出，今年獲獎單位涵蓋生技醫藥、再生醫療、高階醫材、醫療AI、農業生技與健康食品等領域，展現產業的多元發展，也彰顯台灣成熟的研發實力和市場潛力。去年台灣生技產業營業額達到7754億元的歷史新高，首先要歸功於各位先進的投入與努力，政府也會持續完善政策、法規，和大家並肩打造更友善、更具競爭力的產業環境。

賴清德表示，特別是近年來歷經疫情、美國通過「降低通貨膨脹法案」以及新的關稅政策等情勢變化，都讓生技產業面臨壓力，此時此刻台灣更要加緊腳步，強化自身產業韌性。

賴清德表示，政府已經針對政策、法規、技術、行銷與資源，提出5大策略協助生醫產業創新發展，像是「國家希望工程」已納入生醫產業，並隨著生技產業策略諮議委員會提出多項建議，為產業規劃發展藍圖。同時，政府持續精進「人體生物資料庫管理條例」等法規以及新藥與醫材的審查機制，加速產品上市、協助台灣與國際接軌。

賴清德指出，在技術層面，政府鼓勵產業善用AI科技開創新製程，打造穩定且高品質的供應鏈；隨著明年「國家感染性疾病資料庫」的完工，不論是菌株保存、檢體收集，都將有助台灣與各國深化合作，也讓台灣生技的堅強實力被世界所看見。此外，期待透過國發基金挹注百億的「智慧醫療創新創業投資計畫」能夠擴大民間參與，進一步完善國家的生醫產業生態系。

賴清德表示，期盼各生技產業繼續發揮創新精神，與政府、醫療體系緊密合作，共同發揮台灣的醫療實力及高科技優勢，以帶動生技產業穩健成長，打造另一座護國神山，並在不遠的將來成為兆元產業，讓國家更強，讓世界繼續擁抱台灣。

訪賓包括台灣生物產業發展協會理事長劉理成、榮譽理事長李鍾熙等。

