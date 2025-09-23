月薪5萬元者可免稅 胡采蘋：賴清德上任以來最棒政策

胡采蘋直指，把那3萬塊稅收留給那些月薪5萬的人，他們繳的稅對整個國家真的就是一滴水，可是3萬元對他們卻很多，他們可以存起來做自己的生意，可以去買0050創造更多的證交稅，去買東西創造更多的營業稅，如果買的那家公司營收還上一個稅階，那才是大錢。（圖擷取自「Emmy追劇時間」臉書粉專）

2025/09/23 15:21

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德21日宣布明年申報所得稅時，年收62萬元以下、等同月薪5萬元者可完全免稅，消息曝光掀起不少討論。對此，財經網紅胡采蘋今日認為，「把那3萬塊稅收留給那些月薪5萬的人，他們可以拿著3萬元做很多事情，去滾動GDP，將來為我們創造更大的稅收，我覺得這真的是賴清德上任以後，我認為最棒的一個政策」。

胡采蘋於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，根據財政部的資料，今年綜所稅的總申報件數是6,976,278件，大約是接近698萬人繳稅。

根據昨天李柏鋒大大貼的薪資級距，月薪5萬、13個月，年收65萬以下的人大約有65％，也就是大概453.7萬戶，今年年收59萬以下稅率是5%，也就是要繳稅2.95萬元，乘以453.7萬戶，總稅收是1338億元。59至65萬之間是12%稅率，補上這部分個稅應該要再加82億元。

胡采蘋指出，也就是說，5萬月薪以下的人，他們繳出來的總稅收最多是1420億元左右。去年財政部的總稅收是3.76兆元，1420億就是0.142兆，對於總稅收真的是杯水車薪。今年光是台積電的營收就會接近4兆元新台幣，去年2.89兆，目前每個月營收成長都在三成以上，3到6月成長四成，去年台積電繳稅2862億元，今年可能會在3500億以上。而去年台股上市公司總營收是41兆元，營收成長13％，獲利成長38%，上市櫃公司合計繳稅5兆元。

胡采蘋直指，把那3萬塊稅收留給那些月薪5萬的人，他們繳的稅對整個國家真的就是一滴水，可是3萬元對他們卻很多，他們可以存起來做自己的生意，可以去買0050創造更多的證交稅，去買東西創造更多的營業稅，如果買的那家公司營收還上一個稅階，那才是大錢。

胡采蘋最後說，「他們可以拿著3萬元做很多事情，去滾動GDP，將來為我們創造更大的稅收，我覺得這真的是賴清德上任以後，我認為最棒的一個政策。」

