    政治

    新北明年2月起生生有鮮奶 陳世軒喊話中央「制度完善才能讓政策長久落實」

    新北市明年2月起啟動「鮮奶幸福週」，市議員陳世軒喊話中央「唯有真正完善的制度設計，才能讓政策長久落實」。（新北市議員陳世軒提供）

    新北市明年2月起啟動「鮮奶幸福週」，市議員陳世軒喊話中央「唯有真正完善的制度設計，才能讓政策長久落實」。（新北市議員陳世軒提供）

    2025/09/23 14:47

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市長侯友宜今宣布明年2月開學日起啟動「鮮奶幸福週」計畫，預計33萬人受惠，新北市議員陳世軒表示，新北市雖然比台北市慢一步，但總算跟上「地方鮮乳自給列車」，但他批評中央是該政策源頭，卻因執行效果不彰喊停，他強調唯有真正完善的制度設計，才能讓政策長久落實。

    陳世軒表示，早在去年市政總質詢時，他便已針對「班班有鮮乳」提出建議，包含如何確保孩童喝得到、避免學校保管與保存上的困擾，以及可透過「新北校園通APP」結合四大超商，讓鮮乳發放數位化、便利化。

    陳世軒稱，新北市府的鮮奶幸福週將編列4.29億預算，並透過數位兌換方式與超商合作，正是他過去質詢時的建議，如今能落實到政策中，代表市府願意傾聽民意，也是一個三贏的作法，讓學生、學校與市府都能減輕負擔。

    陳世軒也批評，當初「班班有鮮乳」是行政院大張旗鼓推出，卻因為執行效果不彰、民怨四起突然喊停，導致地方政府被迫自籌經費續辦，中央砸的鍋，地方來收拾已非單一事件，最近公私立學校電費支出，中央要地方承擔，「營養午餐補助」中央也不編列，把地方自行因應，不僅讓地方政府與基層學校疲於奔命，有些更形同「中央得政績、地方扛支出」非常不合理。

    陳世軒呼籲，中央不該一再炒作政治議題，玩弄新財劃法，把責任推卸給基層，唯有真正完善的制度設計，才能讓政策長久落實，讓孩子獲得最好的營養照顧。

