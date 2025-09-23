財產申報不實挨罰 鍾東錦：若有疏漏當罰則罰

苗栗縣長鍾東錦，因財產申報不實被監察院罰款，但他強調，若有疏漏，當罰則罰。（圖苗栗縣政府提供）

2025/09/23 14:22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕監察院今（23）日公布第283期「廉政專刊」，並公告今年1至3月財產申報違規罰鍰處分案件確定名單，其中時任苗栗縣議會副議長的鍾東錦，因未據實申報本人債權，被認定故意申報不實，今年1月13日遭確定處分新台幣72萬元。鍾東錦回應，若有疏漏，當罰則罰，法律之前人人平等，他也不例外。

苗栗縣長鍾東錦指出，2020年時的財產申報，在今年確認裁罰，對於自己的疏漏，繳納罰金以正視聽，是理所當然。2018至2020年期間，他政壇資歷不深，很多地方做得不夠仔細，只能就自己所知，盡量做到滴水不漏誠實申報，但顯然他做得還不夠好，檢討的空間還很大，感謝監察院給了他一次學習的機會。

鍾東錦表示，執法機關態度非常嚴謹，替他修正了錯誤，不但讓他上了一課，也對於公務人員財產透明化，起了正面積極的影響。他也再次呼籲，誠實申報是檢驗一個政治人物最基礎的方法之一，規則訂定好了，每個人都應該遵守，是多是少，講清楚就好。如果有漏列的地方，不分藍綠，明察秋毫，找回人民對司法機關的信任感，那麼政府與人民之間的關係，自然更好。

此外，監察院最近公布最新一期廉政專刊，包含部分縣市首長的財產申報資料；其中，苗栗縣長鍾東錦名下土地上百筆、存款3億96萬5216元，還有3161萬4832元的美債，財力驚人，引發熱議，當中不乏貶抑。對此，鍾東錦表示，「我選擇誠實申報，從政，應該一本良知。」並不諱言「我的運氣很好，娶到一個好老婆，在我最艱困的時候，扶持著我到今天。」

