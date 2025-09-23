中共和、武目標相同且明確 學者：以爭訊「騙」台灣實現統一

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員李冠成。（記者陳逸寬攝）

2025/09/23 14:01

〔記者方瑋立／台北報導〕國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員李冠成今（23）日指出，中共統一台灣的目標非常明確，習近平多次表明「中國必然統一」，而「維持現狀」僅是過渡手段。李強調，中共的方法就是利用爭議訊息（錯假訊息）改變台灣民眾認知，「說白了就是騙」，讓民眾相信統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住，進而削弱防衛決心。

台灣資訊環境研究中心（IORG）今天發表「台灣失敗論」分析報告，指出這是一種削弱台灣民眾信心的資訊操弄，藉由宣稱台灣弱小無能、政府治理失敗、外國「害台」，營造兵凶戰危、民生凋敝等結果，最終讓民眾接受中國。研究發現，這些論述經常與中共官方宣傳互相呼應，並透過在野政治人物、匿名帳號與網紅傳播，在社會脆弱時刻特別容易成功。

請繼續往下閱讀...

李冠成於「台灣失敗論與民主信心的危機」記者會分析，中共手段以「和平統一」為主，但軍演與戰備警巡頻率不斷升高，武統能力持續準備。他舉例，國防議題上，中共曾散布假照片營造「國軍毫無抵抗力」；外交上則以「台灣是美國棋子、終將被棄」的疑美論，塑造美國不可靠的氛圍。這些操作目的，都是打擊民眾對國防與外交的信任。

針對本報提問資訊操弄與政治分岐恐成「先有雞還是先有蛋」難題，如何研究？李冠成坦言，此題確實難解，但長期民調顯示，國防、外交與安全立場的巨大差異，主要來自民眾的黨派立場。

他表示，民調顯示在國防與外交安全議題上，台灣民眾立場差異明顯，主要來自黨派立場。從政治學角度雖屬正常，但從政策角度卻可能造成民主發展與國防辯論的不健康。

李冠成提醒，中共手法是否有效取決於當下情境，最重要的是台灣民眾要先有心理準備：境外勢力持續系統性地散布爭議訊息，影響政治判斷，唯有強化媒體識讀與資訊透明，才能減少其影響力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法