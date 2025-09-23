獨立選民易受「假資訊」操弄 學者：傳播效果取決政治人物是否呼應

台灣資訊環境研究中心（IORG）23日舉行「台灣失敗論」研究報告發布及回應記者會，中央研究院政治學研究所助研究員顏維婷（見圖）應邀發表評論並回應媒體提問指出，「獨立選民」反而更易受資訊操弄，政治人物對是否與假訊息共鳴、將外部論述在國內擴大具有選擇權。（記者陳逸寬攝）

2025/09/23 14:04

〔記者方瑋立／台北報導〕中央研究院政治學研究所助理研究員顏維婷今（23）日於「台灣失敗論」報告發布記者會指出，台灣的獨立選民約佔3至4成，因為政治敏感度最低，反而成為最容易受假訊息操弄的一群。她同時強調，政治人物本身有選擇權，是否呼應假訊息會決定其傳播效果，若政黨與政治人物選擇跟進，只會加劇台灣社會的極化與脆弱。

台灣資訊環境研究中心（IORG）今天在記者會上發表報告分析，「台灣失敗論」是一種削弱台灣民眾信心的資訊操弄，藉由宣稱台灣弱小無能、政府治理失敗、外國「害台」，營造兵凶戰危與民生凋敝的結果，最終讓民眾接受中國。研究顯示，雙重認同、討厭民進黨、政治效能低落以及對中國經濟樂觀者，更容易成為受眾；TikTok 使用者接受中國經濟論述的傾向也更高。

請繼續往下閱讀...

顏維婷說，IORG在短短幾年間累積大量資料，歸納出「疑美論」、「國防失敗論」到「台灣失敗論」的操作方式與擴展型態，這是對台灣面對假訊息的重要貢獻。她並指出，這份報告的結論與其他許多研究吻合，尤其在「誰可能成為受眾」的分析。

顏說明，根據其民調研究顯示，泛綠支持者普遍信任美國、對中國不信任，因而支持強化國防；反之，泛藍與部分中間選民則傾向信任中國，甚至主張交流才是和平路徑。她重申，「獨立選民」反而是台灣選舉中最重要卻最脆弱的一群，正因不關注政治，才最容易成為假訊息的目標。

針對媒體提問資訊操弄與政治分歧關聯，顏維婷補充，資訊操弄幾乎無所不在。如疫情期間，外界持續操作「防疫治理不佳」的論述，但直到2021年5月台灣首波疫情爆發，假訊息才真正被廣泛接受。

顏強調，這顯示社會恐慌時刻就是資訊操弄最容易成功的時刻；同時，政治人物具有選擇權，他們可以選擇是否要「呼應（echo）」假訊息，否則可能使外來論述在台灣內部迅速壯大，甚至被塑造成「好像有其事」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法