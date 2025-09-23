為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍委急推「反年改」惹議 陳培瑜批：國民黨掏空國家財政

    立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

    立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

    2025/09/23 13:53

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團將「停砍公教年金」列為本會期第一優先法案。對於國民黨立委翁曉玲急推「反年改」修法，台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評根本是法盲亂湊條文，把政府鎖進「提款機模式」。對此，民進黨團書記長陳培瑜強調，年改是世代正義的問題，從財劃法到年改，國民黨不只把國家當提款機，根本是在掏空國家財政。

    現行「公務人員退休資遣撫卹法第67條」規定，公務人員退休後所領月退休金，或遺族所領的月撫卹金或遺屬年金給付金額，於中央主計機關發布的消費者物價指數（CPI）累計成長率達正、負5%時，應予調整；至少每4年應予檢討。

    翁曉玲則提案要求，CPI累計成長率達正3%時應予調整；且調整比率不得低於CPI累計成長率的1/2，但成長率為零或負數時，不予調整。對此，張育萌批評，「國民黨不驗算、不試算，現在乾脆把年改當成百貨公司大拍賣，國庫當成刮刮樂。說要照顧退休公務員，結果寫出來的東西，像要整自己人。」

    陳培瑜則說，對於翁曉玲的提案遭到批評，她不會太意外。她憶及，之前在「紀念日及節日實施條例」修法三讀、新增國假「4+1」天後，國民黨立委王鴻薇還跑到司法及法制委員會質詢行政院人事行政總處人事長蘇俊榮，說這樣9月、10月假很多，要求蘇要調整，當時坐在委員會的她心裡就在想說，「這不是你們自己提的案嗎？」

    陳培瑜認為，這是國民黨目前修法上最大的困境，就是不知道有沒有好好和專家學者討論過，就急切提出討好特定族群的修法草案，例如退休軍公教等，認為他們是藍營的鐵票。她批評，從財劃法搬走中央4千億到現在急推「反年改」，這不只是把國家當作提款機而已，根本就是在掏空國家財政。

