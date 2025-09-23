中市藍營為中捷藍線補助北上「尋找陳世凱」綠營批政治算計轉移焦點

民進黨中市議員林德宇批藍營北上尋找陳世凱是政治算計。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/23 14:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨立委及中市議員針對中捷藍線預算補助昨天到交通部「尋找陳世凱」，民進黨中市議員林德宇今天上午在市議會審查去年決算時，先詢問審計處中市府說未來捷運要7線齊發，做得來嗎？更痛批市府，今年4月份機電標發包決標時經費暴增257億至今仍未向中央申報，而市長盧秀燕卻以交通部今年預算少給40億元為由，說藍線蓋不下去，要盧不要騙了，不要為了政治算計轉移焦點，硬拖交通部長陳世凱下水。

審計處長吳錦祥表示，中市府未來的財政還是很沉重的；捷運工程局長蘇瑞文表示，中捷藍線的總核定的經費是1615億。

林德宇表示，根據2024年度審計決算報告中，台中市未來要推動多項大眾捷運，「可舉借的公共債務金額不足捷運建設所需，捷運綠線虧損近資本額近九成」，他詢問審計處到底捷運七線齊發是做得來還是做不來？

林德宇進一步質疑，捷運藍線總經費1615億元，比在可行性研究階段的981億元增加634多億元，今年4月份，中捷藍線機電標發包決標的經費暴增，從351億元變成608億元，他質問蘇瑞文，增加的257億元的預算，有向中央申報嗎？總預算要怎麼處理？有向中央申報要再增加總預算嗎？

林德宇痛批，中捷藍線工程進度落後，交通部依照進度補助差40億元，市府就騙說沒錢可以做，但一個機電標市府就自己增加257億元，那麼大的預算缺口卻不需要跟中央請示就自行增加總預算，明明捷工局行政效率怠惰，經費編列與執行未照預算程序，卻要拖交通部長陳世凱下水，根本是政治算計轉移焦點。

審計處長吳錦祥表示，捷運七線齊發，中市府未來的財政還是很沉重。（記者蘇金鳳攝）

