竹市民政處長收到柯建銘上海辦事處公文？ 柯辦：明顯造假還散布將提告

新竹市府民政處長施淑婷稱收到立委柯建銘上海辦事處公文？柯建銘辦公室稱公文明顯造假，但施淑婷還公開散布，將對施提出加重誹謗告訴。（照片取自戴振博臉書）

2025/09/23 13:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府民政處長施淑婷昨晚在臉書發文稱她收到一封來自立委柯建銘上海辦事處的公文，並稱「鬼門關前還能收到鬼來信」，且是來自異世界的柯建銘上海辦事處，並提到發文字號是「柯滬字59875987」的公文，施淑婷還提到要柯建銘辦公室人員來跟她要正本。對此，柯建銘立委辦公室也提出質疑並要問施淑婷，「妳的那封偽造信如何取得？」稱一看就是詐騙公文，稱施淑婷的防詐意識低落，沒有基本的法律素養，對其公開發文，且散布於眾，企圖詆毀柯建銘名聲，已委請律師對施淑婷提出加重誹謗告訴。

施淑婷受訪稱，這封信是在昨天進辦公室看到由秘書放在她桌上的，已提供給相關司法單位調查，以釐清真假，稱她身為被動的收件人，才會主動提供給相關單位保存證據。但她認為，從政治解讀上，可以合理相信，民進黨的內鬥戲碼已悄悄展開。

請繼續往下閱讀...

對此，戴振博也以柯建銘立委辦公室助理身份在臉書發文回應，有關新竹市政府民政處長施淑婷昨日晚間發文，內容指出立法委員柯建銘上海辦事處行文至新竹市政府民政處一事提到，柯建銘早就被中共列入十大台獨頑劣份子，怎麼可能在中國設立辦事處，明知該公文顯然是造假，還散佈於眾，企圖以此詆毀柯建銘總召之名聲。針對不實言論，柯建銘已委請律師將對施淑婷提出加重誹謗告訴。

戴振博也抨擊施淑婷就任民政處長迄今2年，整天失言，惹出一堆爭議，如今還要再次政治操作，不久前才發生燒錯大體的遺憾，不檢討自己的問題，只會推卸責任！這次事件更可看見施淑婷的素質水準、防詐意識低落，更沒有基本的法律素養，不足以勝任民政處長，請施淑婷好自為之，在政治之前，先是人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法