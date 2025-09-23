台灣ICAO行動團密集與各國會談 林俊良：對台支持力道明顯提升

民航局副局長林俊良（左）ICAO行動團前往加拿大蒙特婁，於當地時間22日深夜與台灣媒體連線。（記者蔡昀容攝）

2025/09/23 13:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕國際民航組織（ICAO）加拿大當地時間9月23日在蒙特婁召開第42屆大會。交通部民航局組團前往，密集安排與多國單位雙邊會談，並配合外交部活動向國際發聲，積極爭取參與ICAO。副局長林俊良表示，明顯感到友邦對台支持力道提升，包括替台發聲國際記者會首於官方空間舉辦、獲加國議員發聲支持，雙邊會談也於民航議題有具體斬獲。

我國無法參與ICAO，民航局副局長林俊良19日率ICAO行動團前往蒙特婁，與友邦、友我國家及民航專業非政府國際組織進行雙邊會談，掌握重要民航議題最新進展，以利接軌國際，並於22日舉行國際記者會向國際發聲，預計26日返台。

林俊良於當地時間22日深夜與台灣媒體連線。他受訪表示，大會隔天登場，選完大會主席之後，就輪到各國發言，發言過程將有友邦或友我國家，表達支持我方參與的聲音。

和上一屆2022年相比，這屆明顯感覺到對台支持力道。上一屆適逢疫情尾聲，在運量回升情況下，許多於疫情期間流失人力未能回補，航空界人力不足；友我國家及單位雖也支持台灣，但多著眼於人力議題交流。

林俊良舉例，22日國際記者會辦於加拿大國會國家新聞發布廳，是我方首次於國會正式空間裡發聲，加拿大國會議員Judy Sgro及Michael Cooper也到場聲援，公開支持台灣參與ICAO，並有加拿大地區及全國性媒體到場採訪。此外，目前為止的雙邊會談，對方給我方建議相對具體，提供我方後續實質性的建議作法。

林俊良說明，在外交部協助下密集安排多場雙邊會議，對象包含友邦、友我國家及技術團體，例如國際駕駛員協會、國際管制員協會等。按照往年經驗，由於時間有限，約能安排20個場次。

雙邊會議談論議題各有不同。林俊良舉例，航管監理、ATM系統建置規範，或是飛安監理如組員疲勞、風險式管理，環境議題也很熱門，淨零碳排、永續航空燃油（SAF）如何推廣等。無人機建置及發展則是我方強項，已準備周全，與友邦或友我國家交流。

林俊良表示，由於時間緊湊，雙邊會談簽MOU機會很低，而是就想繼續溝通的議題進行交流，部分國家也會提出航約簽屬意願及興趣，利用會談現場交換意見，至於技術性細節或後續待談內容，我方在大會結束後，會再跟對方連絡。

ICAO行動團19日抵達蒙特婁後，隨即展開相關活動及接受外媒專訪。22日傍晚，在外交部舉辦的我國外交酒會中，交通部長陳世凱透過預錄影片向國際民航社群喊話，中國近年多次未依ICAO規範提前公告，即在台北飛航情報區（Taipei FIR）發布軍演或限制空域，增加航空公司風險與成本，呼籲唯有台灣納入ICAO合作機制，才能確保「無縫天空」。

民航局表示，這次外交酒會，友邦及友我國家10餘國、逾100名貴賓參與，與會者肯定台灣位處東北亞與東南亞航路樞紐的重要地位，航空運量龐大，對ICAO及全球航空安全至關重要，並再次表達對台灣有意義參與ICAO的堅定支持。

台灣ICAO行動團在外交酒會中播放交通部長陳世凱錄製影片，呼籲國際社會支持台灣參與ICAO。（民航局提供）

