我國預告解禁福島食品 外交部：將使台日關係更進一步

外交部台灣日本關係協會秘書長張仁久表示，解禁福島食品對台日關係非常好，將來會使台日關係更進一步發展。（記者黃靖媗攝）

2025/09/23 13:37

〔記者黃靖媗／台北報導〕我國食藥署上月底預告，將全面取消針對日本福島食品的進口管制，不再逐批查驗，也不必出示輻射檢測、產地證明等「雙證」。外交部台灣日本關係協會秘書長張仁久表示，解禁福島食品對台日關係非常好，將來會使台日關係更進一步發展。

張仁久今日於外交部例行記者會表示，在日本發生311地震、福島核災後，我國食藥署很快禁止相關食品進口，雖然禁止進口對日本貿易量打擊不大，但日本前首相安倍晉三任內便視311震災為國難，從福島災害中復興是他最重視的職責。

張仁久指出，台日向來友好，過往因為食品開放涉及國人健康，食藥署相當堅持，外交部一方面了解日本的困難，也配合食藥署向日本國會及地方議員作說明，但仍可以看到在2010年代，日本國會及地方議員來台時，都表達希望我國示範性地解禁相關食品。

張仁久指出，在食藥署經過26餘萬次檢測，確定沒有一項不符合標準，並預告解禁後，日本媒體大篇幅報導相關消息，對台日關係非常有意義且非常好，將來會使台日關係更進一步發展。

