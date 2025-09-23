藍急推「停砍公教年金」 鍾佳濱批與時代脫節、形成世代不公

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

〔記者謝君臨／台北報導〕對於立法院國民黨團主張「停砍公教年金」，並將之列為本會期優先法案。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，所得替代率不再遞減，最吃虧的是現職年輕公教人員，搞不好等他們退休都領不到了，可以討論的是隨消費者物價指數（CPI）調整此一部分，至於有國民黨立委要求隨現職人員調整，這就完全沒道理了。鍾批評，國民黨將年輕人摒棄在外，形成「世代不公」，彷彿與時代脫節。

根據國會圖書館網路系統查詢，本屆國民黨立委所提「公務人員退休資遣撫卹法」共有32案，主要聚焦3大重點，包括：要求所得替代率不再遞減、退休金隨在職人員調整、退休金隨CPI調整。但以國民黨立委翁曉玲提案為例，就被台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評是法盲亂湊條文，把政府鎖進「提款機模式」。

對此，鍾佳濱指出，現在的年金改革，其實最大受益者就是現職年輕公務員，自從退撫制度從恩給制改成提撥制之後，這個水庫是老中青一起用，如果已經退休者不停砍、繼續提，真正受害的就是這些年輕公務員，等到他們退休時可能根本領不到，或是剛退休者，剩下的年金無法維持他們的生活到終老。

至於退休金隨CPI調整，鍾佳濱認為，嚴格來講，這是比較符合世界各國對於退休人員照顧的一個作法。「因為如果物價一直提高，你領的退休金就不夠維持有尊嚴的生活，但也不是所有國家的退休年金有隨CPI調整」。他說，台灣的通貨膨脹相對他國較為溫和，都會有控制，隨CPI調整這部分他認為可以討論。

「要求比照現職人員的薪俸調整（退休金），這就沒道理了。」鍾佳濱說明，現職公務人員的薪俸，是按照現在政府收的稅金給他的人事費，因為他們有工作。那因為他們表現好，給他們加薪，結果退休在家養老的也可以一起加，這完全沒有對應，退休的人領的是過去自己存的錢，完全是在職時的貢獻。

鍾佳濱表示，退休後，不論他在任公務員時的職等多少，對於維持生活所需的退休金差異不大，但在職時處於不同位階，貢獻是不一樣的。他舉例，假如是12職等的高官，他壓力大、薪水高，而另一位是6職等的員工，準時上下班，結果12職等退休後，也跟著現職12職等的薪俸調整，「我不用承擔壓力，憑什麼漲？」等於是「肥高官、瘦小吏」，「都退休了還分階級，這沒道理。」

鍾佳濱認為，說到底，國民黨一直以來，對年改議題的高度關注，先不論其各項主張邏輯是否合理，單就所形成的「世代不公」標籤化，就是將年輕人摒棄在外，彷彿國民黨是一個老人政黨，就像他們最近的黨主席選舉，給年輕人的印象，是和時代脫節一般。

