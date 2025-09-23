拒領1萬？再槓釋昭慧 運彩公會理事長何昱奇：生計更應被尊重

針對釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，何昱奇表示，尊重信仰，但公共言論須接受檢視，強調，宗教家理念值得尊重，但生計更應該被尊重。（運彩公會提供）

2025/09/23 13:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，中華民國運彩公會理事長何昱奇質疑「能否拒絕接受供養與善款」，釋昭慧昨直播反擊稱擔任教授月薪14萬元全數捐給學校「需要什麼供養」？何昱奇今天（23日）發聲明，強調尊重信仰，但公共言論須接受檢視，強調，宗教家理念值得尊重，但生計更應該被尊重。

何昱奇說，當一位宗教領袖呼籲「自由回捐」時，並暗示「拿這筆錢不安心、甚至是恥辱」，那麼真正需要這筆錢的弱勢民眾，還能拿得安心嗎？這，還能算是「自由」嗎，他認為，多數宗教團體承擔社會安定與關懷責任，也需要資源來維持運作，呼籲民眾不要因為單一宗教人士的言論，就抹煞整體宗教對社會的無形貢獻。

釋昭慧昨在直播中說，她在大學教書的月薪為14萬元，全數回捐給玄奘大學，希望能夠幫助更多弱勢學生，從頭到尾都不需要他人的供養，強調自己「從未想過接受供養」，「我一個人飽就一家飽，不需要留這筆錢。」

何昱奇聲明如下： 一、尊重信仰，但公共言論須接受檢視，供養是信徒自願、千百年來的倫理傳統，無可厚非。但當宗教領袖走出廟堂、針對「全民財政政策」發言時，已不再只是單純的信仰範疇，而是進入公共議題。 二、自由回捐，卻暗藏道德壓力，何昱奇說，釋法師舉例自由回捐就就像父母必須向銀行舉債來發，會「安心」拿這筆錢嗎、沒有感覺去拿舉債發出來的錢是「恥辱」，但這筆一萬元並非「舉債硬發」，領這一萬元，不該被貼上不道德的標籤。 三、理念崇高，但不能忽視生計；四、公共政策應該凝聚，而不是分化；五、理念要團結，而不是標籤，何昱奇強調，待普發開始，他將帶頭號召，將這筆錢捐給慈善機構，及宗教團體。

