藍委提32案「反年改」 要求停砍公教年金、退休金隨在職調整

立法院國民黨團將「停砍公教年金」列為本會期該黨團第一優先議案。圖為國民黨團總召傅崐萁（左）、立委翁曉玲（右）。（資料照）

2025/09/23 13:16

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團將「停砍公教年金」列為本會期該黨團第一優先議案。根據立法院國會圖書館網路系統查詢，本屆國民黨立委所提「公務人員退休資遣撫卹法」共有32案，其中最多提案修正的條文為第37條，要求所得替代率不再遞減，且退休金隨在職人員調整；其次為第67條，退休金隨消費者物價指數調整。

針對「公務人員退休資遣撫卹法」第37條，共有國民黨團及該黨立委17人提出修正草案。其中，國民黨團提案指出，近年來物價飆漲，對退休高齡者影響日趨嚴重，公務人員為國家任勞任怨，奉獻終生，維繫其基本生活品質實有必要。因此提案將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率的逐年降低。

至於其餘委員針對第37條，也分別提出：退休所得替代率採認軍職年資得合併計入公職年資、調整警察、消防及海巡人員所得替代率等。

而在第67條部分，現行條文規定，公務人員退休後所領月退休金，或遺族所領的月撫卹金或遺屬年金給付金額，於中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正、負5%時，應予調整，其調整比率由考試院會同行政院，考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之；或至少每4年應予檢討。

對此，國民黨立委傅崐萁提案，於消費者物價指數（CPI）累計成長率達正、負2%時，即依該成長率調整之；並刪除「每4年應予檢討」文字。國民黨立委許宇甄提案，CPI累計成長率達正2%、負5%時，應予調整；每2年應予檢討。國民黨立委翁曉玲提案，CPI達正3%時應予調整；調整比率不得低於CPI累計成長率的1/2，但成長率為零或負數時，不予調整。

此外，其餘國民黨立委提案修法部分，涵蓋：辦理育嬰留職停薪年資的公務人員得選擇全額負擔並繼續繳付退撫基金費用；調整中度身心障礙公務人員自願退休規定；可全額領取死亡配偶退撫金（現行條文為領一半），並刪除不得兼領其他相關給付；退撫基金不足時，中央政府應負擔超過受雇人員2倍以上的責任。

