    首頁　>　政治

    指李文宗參考這2案！ 柯文哲批檢「小題大做」：這一年很痛苦

    前民眾黨出席柯文哲抵達台北地院，向到場表達支持的民眾致意。（記者劉信德攝）

    前民眾黨出席柯文哲抵達台北地院，向到場表達支持的民眾致意。（記者劉信德攝）

    2025/09/23 13:05

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今續審前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉侵占政治獻金案，並傳喚共同被告、木可公關行銷公司董事長李文娟出庭作證。柯文哲在庭末發言，否認涉及任何不法，強調自己絕無公益侵占，並痛批本案堪稱濫訴，認為檢方明顯小題大做，更感嘆自己這一年很痛苦。

    待辯護律師鄭深元結束對證人李文娟的詰問後，柯文哲拿起麥克風表示，2024年他忙於參加總統大選、記者會與辯論會，據其了解，相關物品只是換小物，李文宗應是參考「小英商號」、「扁帽工廠」的做法，況且調查局北基站也未認定有不法情事。

    柯文哲強調，他並未涉及公益侵占，希望法院能參考過去判決經驗，認為本案屬於「爛訴」，即使重來一遍也不會涉及金錢問題，自己並無犯罪意圖。他進一步表示，「KP秀」僅是團隊規劃的媒體宣傳手法，目的是帶出「好笑、好玩」的效果，批評檢方將其誤解為犯罪操作，根本是小題大做。

    柯文哲同時提到，台灣歷來都有選舉，以後也會持續存在，而外界質疑的監控設備，即便凌晨不斷響起，事實上他始終待在同一房間。他並坦言，近期身體狀況不佳，不僅感染帶狀皰疹，也因長期官司壓力導致失眠。

    柯文哲表示，他過去當外科醫生時，常救治病人，甚至累到躺下30秒就能睡著；未料如今卻怎麼都睡不著，更感嘆「這一年很痛苦。」

    今開庭時，審判長江俊彥先處理科控中心反映的問題，指出柯文哲所佩戴的電子腳環屢次出現離線狀況，為確保科技監控設備運作效益、防止被告規避，下午3時許改由柯文哲進行裝換監控設備，並提醒若故意違反命令，將依刑事訴訟法第116條規定處理。

    台北地院今日審理民眾黨前主席柯文哲政治獻金案，柯文哲抵達地院時，向到場表達支持的民眾致意。（記者劉信德攝）

    台北地院今日審理民眾黨前主席柯文哲政治獻金案，柯文哲抵達地院時，向到場表達支持的民眾致意。（記者劉信德攝）

