當選國民黨主席就會習近平？鄭麗文：只要有助兩岸溝通我願意

國民黨主席候選人鄭麗文。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/09/23 13:10

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席候選人鄭麗文昨晚出席「台灣外國記者會」座談，並以「重返執政？國民黨主席選舉為何重要？」發表演說，對於若當選國民黨主席，是否會前往北京與中國國家主席習近平會面？她表示，只要有助於兩岸溝通，並有助於台灣人民的安全與利益，她願意和北京方面進行對話、討論兩岸許多影響台灣的各項議題。

鄭麗文指出，兩岸長期的對話是需要的，國民黨是要代表台灣的主流民意與利益，和大陸方面的對話，討論各方面的問題，國民黨要能清楚的表達我們的理念與利益。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文表示，兩岸不應以衝突戰爭方式處理兩岸問題，國民黨應該降低兩岸衝突，避免兩岸衝突戰爭，進行兩岸的和解，推動兩岸的交流與和平互動。相反地，民進黨視對岸為仇敵，已經造成兩岸對立緊張，影響台灣的經濟與民生。

在對外關係、對美關係與兩岸關係層面，鄭麗文強調國民黨的首要立場是保護台灣的全民福祉，鄭麗文主張台灣必須堅守三大原則，包括不做麻煩製造者、不做美中關係的犧牲者，更積極的成為和平締造者。

對於是否支持九二共識，鄭麗文回答，九二共識很重要，重啟對話，建立互動交流，在民進黨的兩岸停滯後，九二共識可以做為回復對話與互動的基礎。但是兩岸不可能只是停留在九二共識，要與時並進。

至於是否支持賴清德政府國防預算超過GDP的3％，未來達到5％？鄭麗文清楚表示不支持，目前國防預算已經超過整體政府預算的三分之一，嚴重排擠其他領域的預算，造成國家財政難以負擔，影響民生建設和社會福利。合理的國防預算可以討論，但相較日本增加國防只到GDP的1.8％，韓國2.3％，台灣在這麼短的時間進行如此大幅度國防預算的增加，並不合理。台海的安全應先着重致力於政治上的和解，然後才是台灣需要足以自我防衛的國防與軍備。

