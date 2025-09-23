為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    蘭陽女中學生合影總統遭出征 校方力挺學生說話了

    蘭陽女中學生合影總統遭出征，校方發聲明力挺學生。（記者王峻祺攝）

    蘭陽女中學生合影總統遭出征，校方發聲明力挺學生。（記者王峻祺攝）

    2025/09/23 13:05

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕總統賴清德19日到宜蘭縣蘭陽女中視察「全國防災日」演練，學生開心邀約自拍照，卻遭網友惡意出征，有蘭女學生反擊，提告相關網友涉嫌「妨害名譽」。校方今天中午12點半發出聲明力挺學生，表示若學生、家長採取法律行動，將給予最大尊重，以及提供必要協助。

    蘭陽女中發布聲明表示，蘭女防災演練獲外界高度肯定，展現卓越防災教育成果，演練結束後，總統與學生們的合影，是師生共同努力後留下的珍貴紀錄。這份喜悅與榮耀，是學生們辛勤付出的正向回饋，我們尊重並肯定學生分享生活點滴的行為，這份大方有度的舉止，展現了年輕世代的活力與自信。

    蘭女指出，然而，近日有部分學生因個人社群媒體發文，遭受到外界不當的言語評論，甚至有部分言論已超出正常討論範疇，對學生造成了困擾，校方對此深表關切，學生是我們教育工作的核心，其身心健康與權益是我們首要的保護對象。

    蘭女表示，懇切呼籲媒體及社會大眾，基於愛護與保護學生的立場，請勿再擴大相關討論或打擾學生，讓學校能回歸教育本質，維持正常的教學與學習環境。若學生或其家長因應相關情況而採取法律行動，校方將給予最大尊重，並在合法範圍內提供必要的支持與協助。

    賴清德日前到蘭陽女中視察防災演練，女學生邀約總統合影，賴清德還配合擺出可愛姿勢。（民眾提供）

    賴清德日前到蘭陽女中視察防災演練，女學生邀約總統合影，賴清德還配合擺出可愛姿勢。（民眾提供）

