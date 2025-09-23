為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    諷王義川是「王膝知」 吳怡萱反問：黃國昌為何要浪費時間跟拍？

    2025/09/23 12:49

    〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨立委王義川今日表示，去年6月跟拍他的人馬中，有一位李姓涉案人和民眾黨主席黃國昌在2016年競選汐止立委時，其競選團隊的李姓助理同名同姓；名嘴李正皓稍早也爆料，這位李姓狗仔自2016年起就是黃國昌人馬。對此，民眾黨發言人吳怡萱發文諷刺王義川是「王膝知」，並反問黃國昌為什麼需要浪費時間去跟拍王義川。

    吳怡萱指出，當王義川仿效民進黨立委沈伯洋見到黑影就開槍，以為全世界都在針對他，開啟「假議題四步驟」模式的時候，她就問一個最核心問題，「請問黃國昌為什麼需要花時間去跟拍王義川，請問黃國昌為何需要浪費時間在一個連華航貴賓室的管理都要插手的人？」

    吳怡萱續指，昨天王義川在自以為是驚世大爆料的時候，黃國昌在忙著考察，了解興達電廠為何墊片消失，追查台電管理疏失，螺絲掉滿地的原因；王今天早上再開記者會爆料浪費媒體資源的時候，黃國昌在關心柯主席的開庭狀況，又發現檢方偵訊期間高壓訊問被告，讓當事人心生恐懼。

    「對黃國昌來說，他有需要去管王膝知到底闖了幾次紅燈？上了幾次政論節目？又秀了什麼下限？」吳怡萱批評，王義川一個執政黨的立法委員，曾經是民進黨政策會執行長，闖紅燈、用膝蓋偵測小草、拿女性的粉底液做文章，還管到華航貴賓室運作，跟沈伯洋兄弟二人組，整天只會幻想，難怪民進黨拿不出什麼政策牛肉，端不出什麼執政成績。

    吳怡萱怒嗆，「能不能善盡你們立法委員的職責啊，監督政府不是惡鬥在野黨，要講監控，只有執政黨辦的到好嗎。」

