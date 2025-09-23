李文娟拒答逾40題淚訴檢察官「很兇」 黃帝穎：無助柯文哲脫罪

台北地院今日審理民眾黨前主席柯文哲政治獻金案，柯文哲抵達地院時，向到場表達支持的民眾致意。（記者劉信德攝）

2025/09/23 12:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉侵占民眾黨政治獻金等案，今傳喚共同被告、木可公關行銷公司董事長李文娟作證，李文娟面對檢察官的主詰問，採取不配合策略，一路以「這問題和我的犯罪事實有關，若回答會讓我受到刑事處罰」為由，拒答到底。對此，律師黃帝穎表示，柯文哲友性證人落空，李文娟拒絕證言無助柯文哲脫罪。

黃帝穎在臉書PO文表示，李文娟今天到庭「拒絕證言」超過54個詰問，法院可以直接引用李文娟偵查中證述，判定木可金流450萬元以肖像權名義入柯文哲私帳構成公益侵占罪。

黃帝穎指出，李文娟指控檢調很兇但卻未依法以交互詰問來排除偵查中證述，法律上對柯文哲毫無幫助，李文娟是證人也是共犯，她的胞兄李文宗也是共犯，因此有權「拒絕證言」，避免「自證己罪」，也降低偽證罪風險，但對柯文哲是「友性證人」落空，法院可直接依據李文娟偵查中證述，判定柯文哲以木可公司授權金及肖像權等名義侵佔政治獻金。

黃帝穎直言，李文娟拒絕證言，僅能避免自己偽證，但顯無助柯文哲脫罪。

