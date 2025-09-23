美日韓外長聲明挺台參與國際組織 今年3度重申支持台海和平

美國國務卿魯比歐（中）、日本外相岩屋毅（左）及韓國外長趙顯（右）於美東時間22日在紐約會晤，並於會後發布聯合聲明。（美聯社）

2025/09/23 12:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕美日韓三外長22日在紐約會晤，聯合聲明關切台海周邊日益頻繁的破壞穩定行為，並支持台灣有意義參與國際組織。對此，外交部發言人蕭光偉表示，這是美日韓3國外長會議今年第3度重申支持台海和平穩定，外交部表達感謝。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、日本外相岩屋毅（Iwaya Takeshi）及韓國外長趙顯（Cho Hyun）於美東時間22日在紐約會晤，並於會後發布聯合聲明，強調台海和平與穩定的重要性，以及對台灣周邊出現日益頻繁的破壞穩定行為表達關切；聲明也鼓勵和平解決兩岸議題，反對任何片面改變現狀的企圖，同時表達對台灣有意義參與國際組織的支持。

蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，這是美日韓三國外長會議今年第3度重申支持維持台海和平與穩定，展現理念相近國家對台海安全的高度關注，外交部對此表達誠摯感謝。

蕭光偉也說，歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定，我國作為國際社會負責任的成員，將持續提升國防能力、強化經濟韌性，並與美、日、韓等理念相近夥伴共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

