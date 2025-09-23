李文娟拒答逾40題 痛哭批檢察官、調查官「很凶」

北院今傳喚共同被告、木可公關行銷公司董事長李文娟作證。（記者劉信德攝）

2025/09/23 11:58

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉侵占民眾黨政治獻金等案，今傳喚共同被告、木可公關行銷公司董事長李文娟作證，李文娟面對檢察官的主詰問，採取不配合策略，一路以「這問題和我的犯罪事實有關，若回答會讓我受到刑事處罰」為由，拒答到底，連檢察官提示明確的對話紀錄、匯款紀錄、偵查中與調查局筆錄上她自述的回答內容，李文娟都拒絕作答，期間她一度痛哭說北檢、調查局當初偵訊她時「很凶」，極度高壓下，她的有些回答是猜測的。

檢察官詢問李文娟，是誰給她柯文哲的第一銀行南分行帳號？李文娟拒絕回答，檢察官隨即提示她在北檢偵訊時答稱她向柯文哲說需要柯的帳號，柯說會請陳佩琪給她，後來陳佩琪就告訴她；但李文娟在調查局訊問時，調查官提示李文娟與「橘子」的對話紀錄，是橘子將柯的帳號傳送給李文娟。檢察官請李文娟說明為何前後回答不一？

原本一路拒答的李文娟，此時先嘆了一口氣，接著說她在檢、調接受訊問時，情緒一直處在極度不安的高壓下，「他們會用很凶的語氣問我，我崩潰痛哭好幾次，在這樣的情緒下，有些答案我都是用猜測的」，李接著痛哭不已，蒞庭檢察官說現在是公開的詰問，語氣也很平和，李文娟哭著說「那時候不是這樣對我的啊」。

審判長見李文娟痛哭不止，問她是否需要休庭平復情緒，李文娟說她還可以繼續，「但我現在也只能拒絕回答」。

檢察官前後問了李文娟4、50道題目，除了這段解釋為何回答前後不一致時李文娟有情緒波動，其餘一概拒答，理由是檢察官的題目牽涉到她的犯罪嫌疑，若回答可能會使她陷於被刑事處罰的風險，有自證入罪的可能，因此她拒絕回答。

檢察官提問「木可公司和柯文哲總統競選總部的地址為何相同？木可向誰承租，租金多少？」李文娟拒答，檢方提示李文娟偵查時的筆錄，李當時木可每月付1000元給眾望基金會，質疑為何營利目的的私人公司，可以用如此低的租金向公益社團租辦公室，李文娟仍拒答。

檢察官再問，為何成立木可公司？李文娟說，她若回答承認自己是木可負責人，後續就會連結到很多她牽涉的起訴犯罪事實，她今天是其他被告的證人，不是答辯，所以她拒答。

檢察官提示，柯文哲去年5月8日傳訊息給李文娟，要求李文娟每2個月或每季告訴她木可、競總專戶、剩餘款、眾望基金會、新故鄉協會的財務情況，李文娟拒答；問她有沒有定期向柯報告這4帳戶的財務報表？她仍拒答。

檢察接連發問，木可是否販賣KP小物？看過木可與柯文哲簽的委託授權合約嗎？合約上的木可、競總用印是誰蓋的？柯的肖像權授權契約書是誰簽的？競總為何要匯1500萬元給木可？木可為何要匯450萬元至柯文哲的帳戶？450萬元是否為柯的肖像授權金？李文娟一概拒答。

隨後檢察官即提到李文娟如何取得柯文哲的帳戶、質疑李文娟回答前後不一的問題，引發李文娟一陣痛哭。

李文娟情緒稍微平靜後，檢察官再問，木可是否有將柯文哲的肖像權授權給其他公司？有沒有收授權金？采風公司要捐政治獻金給民眾黨，為何被指示匯300萬元進木可帳戶？KP Show演唱會是否為柯文哲的募款活動？簽約辦這活動的尼奧公司，為何將盈餘77萬多元匯至木可公司？木可有沒有將這77萬交給柯競總？李文娟也都是一律拒答。

今日到庭被告包括前台北市長柯文哲、李文娟的胞兄即眾望基金會董事長李文宗、會計師端木正3人。

