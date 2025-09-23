為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    大罷免亮票今出庭 趙少康：沒有亮！哪有亮？

    前中廣董事長趙少康23日因罷免案亮票事件遭北檢傳喚出庭，並強調「只是表示有投票而已，並沒有要故意亮票！」（記者劉信德攝）

    前中廣董事長趙少康23日因罷免案亮票事件遭北檢傳喚出庭，並強調「只是表示有投票而已，並沒有要故意亮票！」（記者劉信德攝）

    2025/09/23 12:03

    〔記者王定傳／台北報導〕國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康7月26日參與大罷免案投票時涉嫌亮票，警方因此依違反「公職人員選舉罷免法」函送法辦，台北地檢署今（23）日上午以被告身分傳他出庭，對於涉嫌當眾亮票一事，趙少康卻反覆強調「沒有亮票，是展示票」。

    趙少康今前往出庭時，面對媒體詢問表示：「沒有亮，哪有亮，展示票，沒有亮」，記者追問：「展示正面還是背面？」他回說：「我怎麼知道？那麼小一張票，你們記者在那麼遠的地方，我這樣晃一晃，怎麼知道正面還是背面，有正面有背面呀」、「誰知道你們有的拿長鏡頭，有的定格拍的，我們怎麼會知道，只是表示有投票而已，並沒有故意要亮」、「我覺得這事情，勞師動眾，浪費司法資源」等語。

    趙少康7月26日由國民黨立委羅智強陪同抵達台北市大安國中的投開票所，在接受媒體訪問後到二樓投票區投票，當他圈選好選票從圈票區走出，邊走邊將選票正面朝外，讓投開票所外的媒體清楚拍攝到他圈選的內容，隨後才把票投進票匭。

    台北市選委會表示，根據「公職人員選舉罷免法」第63條，選舉人圈選後，不得將圈選內容出示他人，違者依第105條處罰，可處2年以下徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金，轄區大安警分局蒐證後移請台北地檢署偵辦。

    相關新聞請見：

    罷免投票》故意？趙少康投票所內竟亮票 已違選罷法

    主動「亮票」給媒體拍 趙少康：一時失誤、錯誤示範

    726罷免投票，中廣董事長趙少康投票時刻意將圈選好的選票朝向投開票所外的媒體記者涉嫌公然亮票。（資料照，記者方賓照攝）

    726罷免投票，中廣董事長趙少康投票時刻意將圈選好的選票朝向投開票所外的媒體記者涉嫌公然亮票。（資料照，記者方賓照攝）

