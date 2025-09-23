為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    普發1萬增「不領取」選項被綠營罵爆 政院拍板維持原領取管道

    行政院發言人李慧芝今日表示，若增設不領取頁面，必須建置另一套身分驗證系統，否則勢將增加個資被冒用的認證風險，而若要額外建置系統，恐會延宕整體時程。因此，政院決定維持原有的領取管道，不增設額外的頁面，讓接下來發放現金的過程更單純順暢。（資料照）

    2025/09/23 11:53

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府最快將於10月下旬普發現金1萬元，行政院長卓榮泰日前指示財政部研議增設「不領取」選項的可行性，遭到藍綠立委質疑「擾民的多此一舉」，親綠名嘴及學者也不買單。行政院今日強調，政院決定維持原有的領取管道，不增設額外的頁面。

    玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，批評舉債發錢是債留子孫，呼籲政府應提供民眾「轉入國家續命專款」的選項，上週拜會卓揆後，卓揆請財政部研議普發現金登記網站增設「不領取」選項的可行性。

    民進黨立委吳思瑤今天表示，這實在是「擾民的多此一舉」，民進黨團成員已積極向行政院反映意見、要求檢討。

    國民黨團書記長羅智強質疑，腦袋正常的人就知道是多此一舉，這是在情緒勒索民進黨自己的支持者，難怪連綠委都不買單。

    此外，親綠名嘴溫朗東昨天怒嗆，卓不去和支持者解釋為何要發1萬元，反而去會見非財經專業也非本土派的釋昭慧，態度就是羞辱支持者，直言這樣院長已不適任。

    另一位台派支持者「許美華」昨晚發文表示，忍了兩天還是決定發這篇！真的拜託賴政府團隊不要再做蠢事了，這件事大罷免前執政黨說違憲，大罷免後直接開綠燈，已經惹怒一大票辛苦推大罷免還要幫忙洗地最後還被洗臉的公民了，行政院長卓榮泰說自己不會領，所以現在是在呼籲支持者也不要領嗎？

    對此，行政院發言人李慧芝今日表示，關於普發現金議題，政府尊重每一位國人的自由選擇。對於民間團體的提議，政院需考量成本與安全問題，在相關部會研議後，認為若增設不領取頁面，必須建置另一套身分驗證系統，否則勢將增加個資被冒用的認證風險，而若要額外建置系統，恐會延宕整體時程。

    李慧芝說明，因此，行政院決定維持原有的領取管道，不增設額外的頁面，讓接下來發放現金的過程更單純順暢。相關考量已向民間團體說明，對於民間團體守護政府財政的倡議，行政院表達感謝，也會持續傾聽各界的建議。

