昌系大將跑去凱思國際任職！ 溫朗東：狗仔偷拍「藏鏡人」呼之欲出

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/09/23 12:11

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川今日在記者會上指出，去年6月跟拍他的4人中，有一位李姓涉案人和民眾黨主席黃國昌在2016年競選汐止立委時，其競選團隊的李姓助理同名同姓。對此名嘴溫朗東表示，跟蹤王義川的四狗仔之一，叫做李郁衿，PTT也有一個帳號dohmotomirai，自稱李郁衿，他過去同時也反罷免黃國昌、叫陳椒華趕快辭黨主席、挺陳薇仲選基隆市長，昌系大將從時代力量，跑去國昌好友張晉源的凱思國際任職，狗仔偷拍事件的藏鏡人呼之欲出。

溫朗東在臉書PO文表示，跟蹤王義川的四狗仔之一，叫做李郁衿，PTT也有一個帳號dohmotomirai，自稱李郁衿，他過去同時也反罷免黃國昌、叫陳椒華趕快辭黨主席、挺陳薇仲選基隆市長。

請繼續往下閱讀...

溫朗東直言，同時，叫李郁衿的，也選過時代力量黨代表，如果上面說的都是同一人，那麼，狗仔不僅是「國昌粉」，還是「昌系大將」，昌系大將從時代力量，跑去國昌好友張晉源的凱思國際任職，狗仔偷拍事件的藏鏡人呼之欲出。

名嘴溫朗東表示，跟蹤王義川的四狗仔之一，叫做李郁衿， PTT也有一個帳號dohmotomirai，自稱李郁衿，他過去同時也反罷免黃國昌、叫陳椒華趕快辭黨主席、挺陳薇仲選基隆市長，昌系大將從時代力量，跑去國昌好友張晉源的凱思國際任職，狗仔偷拍事件的藏鏡人呼之欲出。（圖擷取自 臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法